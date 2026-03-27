Gătitul acasă, chiar și o singură dată pe săptămână, poate reduce riscul de demență cu aproximativ 30%. Un studiu recent realizat de cercetători japonezi scoate la iveală beneficii neașteptate pentru funcțiile cognitive, mai ales în cazul celor care abia acum învață tainele bucătăriei.

Scăderi de risc de până la 70%

Efectele se văd la toată lumea, doar diferă ușor. Potrivit cercetătorilor japonezi, la bărbați riscul scade cu 23%, în timp ce la femei procentul ajunge la 27%. Dar surpriza cea mare vine din altă parte. Cei care nu prea știu să gătească au, de fapt, cel mai mult de câștigat. În cazul lor, riscul scade chiar și cu aproape 70%.

Hrană pentru creier, nu doar pentru stomac

Și cum vine asta, mai exact? Explicația e cât se poate de simplă: gătitul nu înseamnă doar mâncare pentru stomac, ci şi hrană pentru creier. Activitatea solicită mai multe funcţii cognitive în acelaşi timp. Ne pune în mişcare memoria, organizarea, planificarea şi atenţia. Trebuie să ştim în ce ordine punem ingredientele în ciorbă sau să calculăm gramajele pentru desertul perfect (un detaliu esențial pentru reușită).

O miză uriașă la nivel global

Miza este uriașă.

La nivel mondial, peste 50 de milioane de oameni suferă de demență. Iar în fiecare an apar încă 10 milioane de cazuri noi, o realitate sumbră care pune presiune pe sistemele de sănătate și pe familii.

Gătitul sau stilul de viață?

Numai că, hai să fim serioși, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Specialiştii nu spun clar că gătitul previne demenţa. Mai degrabă, persoanele care gătesc mai des par să aibă în general un stil de viaţă mai activ şi echilibrat, ceea ce contribuie la sănătatea generală a creierului. În definitiv, chiar nu avem ce să pierdem dacă testăm teoria.