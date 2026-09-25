Industria alimentară italiană a generat în 2025 o valoare adăugată de 41,5 miliarde de euro, față de 26,9 miliarde de euro în 2016. Creșterea a fost de 53,9% la prețuri curente, în timp ce avansul în termeni reali a ajuns la 22,2% în perioada 2016-2025.

Informațiile au fost relatate de Agenzia ANSA. Acest al doilea indicator elimină efectul variației prețurilor și arată evoluția reală a activității economice din sector.

Valoarea adăugată reprezintă bogăția creată efectiv de o ramură economică, respectiv diferența dintre valoarea producției și costul bunurilor și serviciilor folosite pentru realizarea acesteia. Indicatorul măsoară contribuția sectorului la produsul intern brut.

Ocuparea din sector a depășit ritmul industriei prelucrătoare

Numărul angajaților din industria alimentară a urcat de la aproximativ 385.000 în 2016 la 470.000 în 2025, ceea ce corespunde unei creșteri de peste 22%. În întreaga industrie prelucrătoare italiană, ocuparea a avansat cu aproximativ 4% în același interval.

Paolo Mascarino susține că industria alimentară generează în prezent peste un euro din opt din valoarea adăugată a industriei prelucrătoare italiene și angajează aproape unul din cinci salariați ai acesteia. „Astăzi, industria alimentară generează peste un euro din opt de valoare adăugată a industriei prelucrătoare italiene și ocupă aproape unul din cinci angajați ai acesteia. Sunt cifre care demonstrează că industria alimentară reprezintă tot mai mult un mare interes național.”, declară președintele Federalimentare. În evaluarea președintelui Federalimentare, creșterea economică a sectorului s-a transformat și în locuri de muncă.

Mascarino mai spune că avansul sectorului nu a fost doar unul nominal. „Creșterea sectorului nu a fost doar nominală: în mai puțin de zece ani am majorat valoarea adăugată reală cu peste 22% și, în același timp, am crescut ocuparea cu peste 22%”.

Federalimentare cere un rol central în agenda de creștere

Federalimentare consideră că evoluția valorii adăugate și a ocupării justifică includerea industriei alimentare între sectoarele centrale ale unei agende naționale pentru creștere, alături de celelalte ramuri majore ale industriei prelucrătoare.

Pentru Mascarino, „Industria alimentară este un motor pentru creșterea țării.”, iar la nivelul indicatorilor de valoare adăugată și ocupare industria alimentară trebuie tratată ca un activ strategic pentru economia italiană.