În 2025, România s-a situat pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința utilizării inteligenței artificiale în companii. Conform celor mai recente date Eurostat, doar 5,2% dintre firmele românești cu cel puțin zece angajați foloseau tehnologii AI, comparativ cu 20% la nivelul UE.

Aceste date au fost prezentate în cadrul dezbaterii „Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation”, organizate la București de CES AI Institute, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, ca parte a seriei de evenimente găzduite de Festivalul Strada de C’Arte.

CES AI Institute este platforma dezvoltată de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY, organizație prezentată și ca CES Bucharest. Abrevierea CES vine de la „Center for Economy & Society”, adică un centru pentru economie și societate. Platforma este dedicată înțelegerii și utilizării inteligenței artificiale în activitatea profesională.

Românii folosesc AI mai ales în afara locului de muncă

O analiză CES AI Institute indică o diferență între utilizarea AI de către populație și folosirea ei la serviciu:

Peste 83% dintre români folosesc inteligența artificială.

Doar 15,4% o utilizează la locul de muncă.

22% dintre angajați apelează mai întâi la AI când nu știu cum să rezolve o sarcină profesională.

Pentru 27%, este clar că tehnologia le va transforma munca, însă nu știu cum să se pregătească.

La București, Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția inteligenței artificiale, a discutat despre impactul AI asupra muncii și proceselor decizionale din organizații. El are peste zece ani de experiență în cadrul Microsoft, LinkedIn și Deloitte și a consiliat guverne, companii și universități privind adoptarea AI și adaptarea forței de muncă la noile tehnologii.

În cadrul evenimentului, Benzakour a prezentat pentru prima dată în România lucrarea „Human-Led, AI-Enabled: A Practical Guide to Thriving in the AI Era”. Cartea propune ca oamenii să stabilească obiectivele, să evalueze rezultatele și să își asume deciziile luate cu ajutorul AI.

„Pe măsură ce tehnologia oferă mai multe informații și mai multe opțiuni, devine esențial ca oamenii să știe ce urmăresc, ce riscuri sunt dispuși să accepte și cine își asumă decizia finală. Vedem companii în care pregătirea unei decizii s-a accelerat, dar decizia însăși întârzie, pentru că responsabilitățile au rămas neclare. Liderii trebuie să le ofere echipelor competențele și autoritatea de a acționa. Altfel, AI va produce mai multe analize, fără să schimbe rezultatele”, a declarat Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția inteligenței artificiale.

La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a fost lansată și Magna Carta AI, o inițiativă destinată deschiderii unei dezbateri despre principiile care ar trebui să ghideze relația dintre oameni și inteligența artificială.

„Putem folosi inteligența artificială pentru a avea acces mai rapid la informație și pentru a lucra mai bine, dar trebuie să păstrăm capacitatea de a judeca, de a pune întrebări și de a ne asuma consecințele deciziilor”, a spus conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

AI ar putea adăuga până la 50 de miliarde de euro la PIB până în 2040

Conform unei analize citate de Zona IT, adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea contribui cumulativ cu între 30 și 50 de miliarde de euro la PIB-ul României până în 2040. Este o proiecție care depinde de extinderea utilizării AI, nu un rezultat deja obținut.

La nivel global, numărul anunțurilor de angajare care solicită competențe AI a crescut cu 69%, față de 9% pentru ansamblul posturilor.

RO AI Factory este în implementare

Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a vorbit despre RO AI Factory, descrisă ca prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale.

Proiectul are gazda la ICI București și este realizat alături de un consorțiu de parteneri. Obiectivul său este de a pune la dispoziția cercetătorilor, start-up-urilor, companiilor și instituțiilor publice resurse de calcul, servicii și expertiză.

„Pentru ca România să recupereze din decalaj, companiile și cercetătorii trebuie să poată dezvolta și testa aici soluții AI. RO AI Factory le va oferi acces la infrastructură și expertiză. Rezultatele se vor vedea însă în proiectele concrete pe care mediul de cercetare, firmele și instituțiile publice vor reuși să le construiască împreună”, a spus Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).

Implementarea RO AI Factory este deja începută, iar infrastructura ar urma să devină operațională până la sfârșitul anului 2027.