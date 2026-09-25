SUA analizează limitarea exporturilor de motorină, măsură care ar putea crește rapid prețurile în Europa și ar pune o presiune suplimentară pe gospodării, fermieri și transportatori. Stocurile europene ar putea preveni o penurie imediată, însă nu ar elimina efectul asupra prețurilor dacă restricția s-ar prelungi.

UE discută situația cu statele membre și cu industria în condițiile în care războiul cu Iranul a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu, iar Rusia și-a restricționat exporturile.

Prețurile europene la motorină s-au mai mult decât dublat de la începutul anului. La jumătatea lunii septembrie erau cu aproximativ 38% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce rafinăriile din întreaga lume funcționează aproape de capacitatea maximă.

Motorina americană acoperă aproape o treime din importurile UE

SUA au furnizat în acest an aproximativ 180.000 de barili pe zi din cele circa 580.000 de barili pe zi importate de UE din afara blocului. Cota SUA a ajuns astfel la aproximativ 32%, față de 17% în 2025, arată cifrele companiei de analiză Kpler.

Concentrarea este mai mare în Europa de Nord-Vest. Livrările americane au reprezentat aproximativ 200.000 de barili pe zi din importurile regiunii din afara zonei, de 350.000 de barili pe zi. Ponderea a urcat la aproximativ 57%, comparativ cu 37% anul trecut.

Zameer Yusof, analist energetic la Kpler, a explicat pentru Euronews că Europa de Nord-Vest ar trebui să ofere prețuri mai mari pentru a atrage încărcături de înlocuire. Cumpărătorii europeni ar concura pentru același volum limitat cu importatorii din Mediterana, America Latină și Africa de Vest.

Eliminarea a 30% din livrările SUA nu ar produce automat o creștere de 30% a prețurilor europene, potrivit Kpler. Concurența pentru volumele rămase ar putea însă împinge cotațiile puternic în sus, deoarece piața mondială are deja puține rezerve de producție.

Franța și Regatul Unit au cea mai mare expunere

Franța pare cea mai vulnerabilă țară din UE. Președintele francez Emmanuel Macron a calificat joi, 24 septembrie 2026, propunerea drept catastrofală. Țara a importat în acest an aproximativ 63.000 de barili pe zi din SUA, echivalentul a circa 36% din importurile sale de motorină.

Închiderea rafinăriilor de la Grandpuits și Donges a lăsat Franța cu un deficit structural de motorină, potrivit Kpler. Macron ceruse anterior UE să relaxeze temporar specificațiile carburanților, astfel încât rafinăriile europene să poată produce mai multă motorină și mai mult combustibil de aviație. Președintele francez solicitase și coordonarea unei a doua eliberări din rezervele petroliere de urgență. Nu a existat un răspuns la momentul publicării privind posibilitatea unei a doua eliberări a rezervelor strategice de petrol.

Rafinăriile europene nu pot adăuga într-un interval scurt sute de mii de barili la producția zilnică. Presiunea asupra Parisului este amplificată de alegerile programate în 2027 și de folosirea crizei energetice în discursul extremei drepte.

Regatul Unit a cumpărat din SUA aproximativ 50.000 de barili pe zi, adică 26% din importurile sale de motorină. Închiderea rafinăriei Grangemouth a mărit dependența țării de furnizorii externi.

Italia aduce din SUA aproximativ 4% din motorina importată, iar Spania circa 19%. Portugalia are o expunere foarte redusă, în timp ce rafinăriile spaniole de la Cartagena, Bilbao și Huelva oferă un tampon important pentru piața internă.

Stocurile pot absorbi numai șocul inițial

Motorina se numără printre produsele petroliere cu cele mai mari stocuri în Europa. Rezervele existente ar putea absorbi cel puțin o parte a unei întreruperi inițiale și ar împiedica golirea imediată a stațiilor de carburanți.

Protecția scade pe măsură ce stocurile sunt consumate. Dacă restricția ar dura, piața europeană ar trebui să găsească volume de înlocuire într-un moment în care oferta disponibilă este deja redusă.

India este considerată singurul furnizor capabil să înlocuiască o parte relevantă din motorina americană, dar disponibilitatea sa la export s-a diminuat. Exporturile indiene au coborât de la aproximativ 582.000 de barili pe zi anul trecut la 352.000 de barili pe zi în acest an.

Livrările Indiei către Europa au scăzut și mai abrupt, de la circa 163.000 de barili pe zi la aproximativ 50.000 de barili pe zi. Rafinăriile indiene obțin randamente mai bune din vânzările către Africa de Est și Asia de Sud-Est, iar utilizarea petrolului rusesc de către unele unități complică schimburile cu piața europeană.

China și Coreea de Sud nu pot acoperi realist deficitul.

Produsele chineze fabricate din petrol rusesc sunt vizate de restricțiile europene. Volumele sud-coreene sunt alocate prin contracte deja încheiate pe piețele asiatice, iar disponibilitatea generală pentru export a Coreei de Sud s-a redus.

Bruxellesul tratează riscul ca problemă de securitate energetică

UE discută posibila restricție prin grupul său de coordonare pentru petrol. Abordarea mută problema din zona unui diferend comercial către securitatea energetică a blocului.

Dependența actuală readuce în discuție capacitatea de rafinare a Europei, dimensiunea stocurilor strategice de combustibili rafinați și mecanismele prin care statele membre își pot coordona aprovizionarea în timpul unei crize.

Washingtonul discută și o restricție voluntară

Administrația SUA analizează o limitare voluntară a exporturilor de motorină. Secretarul pentru Energie Chris Wright discută această variantă cu rafinăriile, ca alternativă la o interdicție generală de 90 de zile.

Prețul motorinei în SUA este aproape de 7 dolari pe galon, unitate echivalentă cu aproximativ 3,79 litri. Costul vieții a amplificat presiunea politică asupra administrației Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Fundația pentru Cercetarea Politicii Energetice (EPRF) susține că blocarea exporturilor ar putea produce efectul invers pe piața americană. Rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic operează deja la capacitate maximă și nu își pot crește producția fără investiții în capacități noi.

În lipsa piețelor de export, stocurile rafinăriilor ar crește, iar marjele s-ar reduce. Unele unități și-ar putea diminua activitatea pentru lucrări de mentenanță amânate în timpul crizei. Deoarece benzina, motorina și combustibilul de aviație sunt obținute împreună, EPRF estimează că producția tuturor celor trei carburanți ar scădea, iar prețurile la pompă din SUA ar crește.