MAE anunță repatrierea a 96 de români din Muscat cu un zbor finanțat de UE

Alți 96 de cetățeni români au ajuns vineri în țară de la Muscat, capitala Omanului. Zborul de repatriere a fost organizat de România prin mecanismul european pentru protecție civilă rescEU, iar costurile au fost acoperite integral din bugetul Uniunii Europene.

Operațiune complexă prin mecanismul rescEU

Pe ruta Muscat – București a operat o aeronavă a companiei aeriene poloneze LOT. Printre cei 96 de români repatriați se numără 21 de minori, un infant și 74 de adulți. Din acest grup, 19 persoane reprezentau cazuri medicale, iar o femeie era însărcinată. La bordul aeronavei s-au aflat și 38 de cetățeni din alte state membre UE sau state terțe participante la mecanism.

Acesta este de fapt al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU. Pe 9 martie, alte două zboruri operate de aceeași companie au adus acasă 273 de cetățeni români și 83 de străini. Iar per total, este al patrulea zbor de evacuare organizat de țara noastră prin Mecanismul European de Protecţie Civilă.

Logistica din spatele repatrierii

Transportul până la Muscat nu a fost deloc simplu. MAE, prin intermediul Consulatului României la Dubai și al Ambasadei României la Abu Dhabi, a asigurat transportul rutier cu autocare, care au fost însoțite de o echipă consulară mobilă pe tot traseul. Comisia Europeană va deconta acest transport rutier într-un cuantum de până la 75%.

În paralel, Ambasada României la Abu Dhabi și Delegaţia UE la Riad au făcut demersurile necesare pe lângă autoritățile emirateze pentru a facilita trecerea la punctul de frontieră dinspre Emiratele Arabe Unite către Oman. „Ministerul Afacerilor Externe mulţumeşte autorităţilor din Emiratele Arabe Unite şi Oman pentru cooperarea şi sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiţii de siguranţă”, arată MAE.

Peste 6.000 de români aduși înapoi

Cifrele sunt impresionante.

Dincolo de operațiunea de vineri, evidențele Ministerului Afacerilor Externe arată că, până acum, peste 6.000 de cetățeni români au revenit în țară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceștia, aproximativ 3.500 au fost aduși prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate direct de MAE. România este, de altfel, prima țară care folosește capacitatea de transport aerian rescEU a mecanismului European pentru Protecţie Civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia (în anul 2019).

De ce doar 96 din 270?

V-ați întrebat de ce au fost doar 96 de persoane, deși inițial se vorbea de mai multe? Hai să vedem cum stau lucrurile. Pe 11 martie, când au început demersurile de reconfirmare, pe listele consulatelor se aflau aproximativ 270 de persoane, majoritatea turiști din categorii vulnerabile: minori, cazuri medicale, femei însărcinate sau români rămași fără mijloace financiare.

Dar echipele diplomatice au contactat fiecare persoană în parte pentru a confirma solicitarea de includere pe zbor. Diferența până la cei 96 care au aterizat la București este reprezentată de cetățeni care fie au optat să rămână în Dubai, invocând disconfortul transferului rutier către Muscat, fie au găsit între timp soluții individuale pentru a părăsi zona. MAE subliniază că toate cazurile prioritare care au confirmat au fost îmbarcate. „Toate cazurile prioritare în atenţia Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasada României la Muscat şi Consulatul General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman, s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la Bucureşti”, precizează MAE.

Celula de Criză a MAE, prin misiunile diplomatice și consulare din regiune, continuă să monitorizeze situația și rămâne pregătită să acorde asistență, în funcție de evoluția condițiilor de securitate.