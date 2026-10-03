Getica 95 a cerut Tribunalului Buzău intrarea în insolvență, după ce înlocuirea energiei nelivrate de la centrala Cernavodă a mărit costurile aprovizionării clienților. Furnizorul ajunge să vândă electricitatea la prețuri mai mici decât cele la care o cumpără.

„Eram unii dintre cei mai mari cumpătători de la Nucearelectrica iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU (Piața pentru Ziua Următoare – n. red.), și acum avem și clienți mulți. S-a tot estimat că va pleca (o unitate nucleară – n.red.) în septenbrie, ba la 4 octombrie, apoi la 11 octombrie, apoi la 15, probabil va pleca la 1 noiembrie. Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a declarat Viorel Tudose, fondatorul și proprietarul Getica 95, pentru Economica.net.

Cererea a fost înregistrată la 1 octombrie, potrivit Economica.net, care citează datele de pe portalul instanțelor. Compania trebuie să cumpere electricitate din alte surse, inclusiv de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), pentru a acoperi livrările prevăzute în contractele cu clienții.

Energia de înlocuire ajunge la prețuri mai mari în orele de vârf

Diferența apare între contractele de energie bandă, adică livrată constant, încheiate de Nuclearelectrica în acest an la aproximativ 550 de lei pe megawatt-oră (MWh), și achizițiile din PZU. În orele de vârf, prețurile de pe această piață ajung frecvent la 1.500 de lei/MWh sau depășesc acest nivel.

Oprirea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării a fost urmată de obținerea unui certificat de forță majoră de către Nuclearelectrica. Acesta îi permite producătorului să nu mai onoreze contractele de vânzare a energiei.

Fluxul de numerar desemnează intrările și ieșirile de bani ale companiei. Tudose a mai spus că furnizorul nu poate denunța contractele cu clienții, adică nu le poate înceta unilateral. Acceptarea unor prețuri mai mari în contractele aflate în derulare întâmpină foarte puțină flexibilitate din partea clienților sau chiar deloc, potrivit Economica.net.

Compania raportase pierderi înaintea noii cereri de insolvență

Datele financiare și poziția pe piață indică dimensiunea activității furnizorului:

Cifra de afaceri din 2025 a fost de 1,6 miliarde de lei, conform datelor platformei Termene citate de Economica.net.

Pierderea netă pentru același an a ajuns la 87,6 milioane de lei. A fost primul rezultat anual negativ din cel puțin 2011 încoace, potrivit acelorași date.

În iunie, compania ocupa locul șase pe piața furnizării de energie cu amănuntul, cu o cotă de 4,28%, conform datelor ANRE citate de Economica.net.

Furnizorul a mai trecut printr-o procedură de insolvență, încheiată în 2023. Tudose susține că precedentul nu reprezintă o problemă acum, deoarece compania a ieșit atunci: „cu masa credală 100% plătită”, a amintit el. Masa credală reprezintă totalul creanțelor creditorilor înscrise în procedură.

Getica pregătește apelul în litigiul cu Nuclearelectrica

Tudose a refuzat să ofere detalii despre prețuri, invocând procesul cu Nuclearelectrica, pierdut în primă instanță. În august, furnizorul a cerut suspendarea avizului de forță majoră. Suspendarea ar fi obligat producătorul să cumpere energie de pe piață pentru a onora contractele, în condițiile în care centrala sa nucleară nu produce. Getica va face apel.

Primul termen pentru judecarea cererii de insolvență este stabilit la 21 octombrie. Tudose a solicitat devansarea acestuia.