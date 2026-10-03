Pensiile publice și salariile bugetarilor ar putea crește moderat în 2027, după doi ani de înghețare, în scenariul agenției de rating S&P Global Ratings. Eventualele majorări trebuie să respecte planul fiscal pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană, care presupune reducerea deficitului bugetar.

Raportul publicat vineri, 2 octombrie 2026, folosește drept reper creșterea estimată a produsului intern brut (PIB) nominal, adică valoarea economiei exprimată în prețurile perioadei, potrivit Libertatea.ro. Prognoza pentru acest indicator este de 6,3% în 2027. S&P nu a precizat un procent exact pentru majorările salariilor și pensiilor.

„Vedem puțin spațiu pentru ca majorările salariale sau ale pensiilor să depășească semnificativ creșterea PIB-ului nominal în perioada 2027-2028”, arată S&P Global Ratings în raport.

Pentru pensionari, punctul de plecare este o pensie medie de 2.821 de lei în iulie 2026, potrivit datelor CNPP, cu diferențe semnificative între județe.

Evaluarea vine după reconfirmarea calificativului suveran al României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă, anunțată de Ministerul de Finanțe vineri seară, 2 octombrie. Acest calificativ, care evaluează capacitatea statului de a-și plăti datoriile, menține România în categoria recomandată investițiilor.

Fondul de salarii trebuie să scadă ca pondere în economie

Potrivit planului fiscal structural pe termen mediu, ponderea în PIB a fondului de salarii din sectorul public trebuie să coboare cu minimum 1,5 puncte procentuale până în 2031. Ținta este ca aceste cheltuieli de personal să crească mai lent în raport cu economia. Asta nu înseamnă obligatoriu salarii nominale mai mici, adică sume mai mici plătite angajaților.

Salariile publice reprezentau aproximativ 25% din cheltuielile guvernamentale totale în 2025. Agenția consideră lipsa unui cadru predictibil pentru politica salarială un risc semnificativ pentru controlul acestor cheltuieli.

România a pierdut 750 de milioane de euro din granturile PNRR din cauza întârzierilor în adoptarea legii unitare a salarizării. Pierderea acestor bani pune o presiune în plus pe bugetul de stat.

Deficitul trebuie redus în timp ce dobânzile cresc

Pentru bugetul din 2027, S&P subliniază necesitatea unui echilibru între reducerea cheltuielilor publice și indexarea prudentă a veniturilor populației. Efortul de reducere a dezechilibrului bugetar trebuie concentrat pe controlul cheltuielilor, inclusiv al celor permanente cu salariile și pensiile.

Agenția estimează următoarea evoluție a deficitului bugetar, adică a diferenței dintre cheltuielile și veniturile statului:

7,9% din PIB în 2025;

6,25% din PIB în 2026;

5,8% din PIB în 2027;

5% din PIB în 2028.

În paralel, cheltuielile cu dobânzile sunt estimate să urce de la 3,2% din PIB în 2026 la 3,5% în 2028. Până la sfârșitul acelui an, plățile ar putea consuma aproape 10% din veniturile guvernamentale.

Datoria publică netă ar putea depăși 60% din PIB în 2028, față de 52,7% în 2025, potrivit estimării S&P. Această evoluție ar limita suplimentar posibilitatea de a majora cheltuielile publice.

Apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 2028 adaugă un risc în evaluarea agenției: în anii electorali, deficitul bugetar a crescut istoric, în medie, cu 1,3 puncte procentuale din PIB.

S&P consideră bugetul din 2027 un test pentru credibilitatea politicilor economice ale României și leagă stabilitatea financiară de aplicarea măsurilor de reducere a deficitului și de respectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.