Motorina a sărit de 9 lei în stațiile OMV după o nouă scumpire peste noapte

Carburanții s-au scumpit din nou, marcând a șaptea majorare a prețurilor din ultimele două săptămâni. Benzina a ajuns la un preț de aproximativ 8,51 lei pe litru, în timp ce motorina se apropie periculos de pragul de 9 lei, fiind cotată la 8,96 lei pe litru în majoritatea stațiilor.

Prețuri record la pompă

Liderul pieței a decis vineri să majoreze din nou prețurile cu 9 bani pe litru. Astfel, în stațiile Petrom din capitală, prețul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l, dar lovitura cea mai mare este în benzinăriile OMV, unde s-a sărit deja de pragul psihologic de 9 lei, prețurile variind între 9,01 și 9,05 lei/l.

Nici benzina nu a scăpat.

Iar aceasta a depășit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de stații Petrom din București (unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l), dar și în cele premium precum OMV, Mol sau Rompetrol, unde poate ajunge chiar și la 8,60 lei/l.

Impactul direct în buzunarul șoferilor

Dincolo de cifrele afișate la pompă, ce înseamnă asta, pe bune, pentru un șofer de rând? Calculele sunt simple și deloc încurajatoare. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu și până în prezent, motorina s-a scumpit în total cu aproximativ 60 de bani pe litru. Asta se traduce într-un cost suplimentar de circa 30 de lei pentru un plin de 50 de litri.

În cazul benzinei, care a fost majorată de șase ori în ultimele două săptămâni, un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 25 de lei mai mult.

De ce se scumpește totul?

Creșterile repetate vin pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a țițeiului. Tensiunile din Orientul Mijlociu pun o presiune imensă pe costurile combustibililor la nivel global. E drept că petrolul Brent, de referință pentru piața europeană, s-a mai calmat, păstrându-se vineri dimineață în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după ce duminică atinsese un vârf de 117 dolari.

Numai că lucrurile stau puțin diferit pentru România. Țara noastră este exportator net de benzină, dar importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mult mai mare a prețului la diesel față de șocurile externe.

Scumpiri în lanț de la începutul conflictului

Privind în urmă la ultimele săptămâni, cifrele sunt clare. De la declanșarea războiului din Iran, care a pus presiune pe cotațiile internaționale, scumpirile totale cumulate au ajuns la 68 de bani pe litrul de motorină și 53 de bani pe litrul de benzină. Acestea sunt majorările care au adus prețurile la nivelurile actuale, iar perspectiva nu pare să indice o ieftinire prea curând.