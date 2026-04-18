Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis sâmbătă un mesaj sfidător, la scurt timp după ce armata a anunțat că reia „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru comerțul global cu petrol.

Un mesaj de o duritate rară

Într-un mesaj transmis pe Telegram cu ocazia Zilei Armatei, Mojtaba Khamenei a promis continuarea rezistenței împotriva a ceea ce a numit „cele două armate aflate în prima linie a necredinței și a aroganței”. Tonul a fost unul belicos. Liderul iranian a subliniat că dronele țării „lovesc criminalii americani și sioniști ca fulgerul”.

Nici marina nu a fost uitată. „Curajoasa sa marină este gata să le facă dușmanilor să guste amărăciunea unor noi înfrângeri”, a mai spus liderul de la Teheran. Până la urmă, cum ar trebui interpretată această ieșire? Mesajul laudă armata iraniană pentru că „a apărat cu curaj teritoriul, apele și steagul care îi aparțin”, legând conflictul actual de Revoluția Islamică din 1979 și de două „războaie impuse” anterioare.

Discursul s-a încheiat cu condoleanțe adresate familiilor celor uciși în ceea ce a descris drept „războiul impus de Statele Unite și de regimul sionist împotriva marii națiuni iraniene”.

Liderul din umbră

Dar cine este, de fapt, Mojtaba Khamenei? El a fost desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei, însă nu a mai fost văzut în public de la numirea sa în funcția de lider suprem. E drept că informațiile despre el sunt puține.

Contextul succesiunii este, si, tensionat. Conform informațiilor apărute în presă, Ali Khamenei ar fi fost ucis într-un atac aerian comun al Statelor Unite și Israelului, la finalul lunii februarie, când a izbucnit actualul conflict din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz, din nou sub cheie

Iar mesajul său nu a venit într-un vid, ci la doar câteva ore după ce presa de la Teheran a anunțat o mișcare strategică majoră. Armata iraniană reia „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz.

Mișcarea este o reacție directă la menținerea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Astfel, Iranul a revenit asupra deciziei luate cu numai o zi înainte, când anunțase redeschiderea acestei rute maritime vitale (pe aici trecând o parte semnificativă din comerțul global cu petrol).