Consiliul Local Cristian, din județul Sibiu, a aprobat prin Hotărârea nr. 90/2026 un ajutor la căsătorie de 2.500 de lei net. Ajutorul este un voucher acordat o singură dată familiei, nu fiecărui soț. Ca să îl primească, soții trebuie să se căsătorească la Starea Civilă din Cristian și să depună cererea în maximum 75 de zile calendaristice după ceremonie.

Hotărârea, votată la 30 septembrie 2026, prevede acordarea ajutorului începând cu anul 2026. Măcar unul dintre soți trebuie să fi avut domiciliul stabil în Cristian minimum 12 luni înainte de depunerea cererii. Tot cel puțin unul trebuie să aibă 18 ani împliniți.

Cine depune actele pentru cei 2.500 de lei

Oricare dintre soți poate depune dosarul, dar voucherul este pentru familia nou întemeiată. Condiția de domiciliu se verifică în raport cu data cererii, nu cu ziua nunții. O căsătorie oficiată în altă localitate nu îndeplinește condiția din hotărâre, chiar dacă unul dintre soți locuiește în Cristian.

Dosarul se depune la Compartimentul Stare Civilă al comunei. Pașii prevăzuți în metodologia hotărârii sunt:

Se completează cererea tip și declarația pe propria răspundere din anexa hotărârii.

Sunt necesare și copii după actele de identitate pentru fiecare soț, plus o copie după certificatul de căsătorie.

Dosarul trebuie depus în maximum 75 de zile calendaristice după oficierea căsătoriei.

Compartimentul verifică dosarul și pregătește actele pentru decizia de acordare. După emiterea acesteia, voucherul trebuie ridicat în cel mult 30 de zile calendaristice. Hotărârea nu stabilește însă în câte zile de la depunerea dosarului este emisă decizia.

Unde poate fi folosit voucherul

Hotărârea stabilește valoarea voucherului, dar nu indică magazinele care îl acceptă, produsele care pot fi cumpărate ori perioada lui de valabilitate. Cuplurile pot cere aceste detalii la Starea Civilă din Cristian, la Str. I nr. 1 sau la 0269 579 101, interior 108.

Ajutorul de 2.500 de lei este plătit din bugetul comunei. Nu este continuarea vechiului sprijin național de 200 de euro la căsătorie: legea care îl prevedea este abrogată. Pentru dosarele depuse acum, următorul pas este verificarea lor de către Starea Civilă și emiterea deciziilor individuale de acordare.