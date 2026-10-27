Revolut a anunțat că pregătește pentru 2027 o platformă prin care unii clienți ar putea face investiții în firme de tehnologie care nu sunt la bursă. Platforma se numește Revolut Ventures și este dezvoltată împreună cu Carne Group. Nu este o schimbare a cardului, iar clienții nu pot cumpăra acum prin acest produs.

Pentru clienții din România, întrebările sunt cine va avea acces și cu câți bani va putea începe. Revolut nu a confirmat că produsul va fi disponibil aici la lansare și nu a anunțat suma minimă, costurile sau o dată exactă din 2027.

Cine ar putea investi și cu ce sumă

Revolut spune că accesul va fi rezervat clienților eligibili. Într-un răspuns dat publicației portugheze Jornal PT50, compania a indicat că aceștia ar urma să treacă două teste în aplicație. Testele ar verifica ce știu despre investiție, cât risc acceptă și dacă își permit să piardă bani. Pragurile de trecere nu au fost anunțate.

Nu este stabilit public nici ce va cumpăra clientul: acțiuni ale firmelor sau părți dintr-un fond. Fără regulile produsului, suma minimă și comisioanele nu pot fi preluate din alte oferte Revolut.

Ce se poate întâmpla cu banii

O firmă care nu este la bursă nu are acțiuni care se vând zilnic pe bursă. Prin urmare, ieșirea dintr-o astfel de investiție poate fi mai grea decât vânzarea unei acțiuni listate. Pentru fondurile sale de investiții private disponibile deja în anumite piețe, Revolut avertizează că retragerile sunt limitate și că investitorul poate pierde o parte sau toți banii. Regulile exacte de retragere pentru Revolut Ventures nu au fost publicate.

Oferta anunțată de Revolut în iulie 2026 este diferită: ea cuprinde fonduri de investiții private pentru clienți eligibili din anumite piețe europene. Existența ei nu înseamnă că Revolut Ventures este deja disponibil în România sau că va avea aceleași condiții.

Ce va avea de verificat clientul

La lansare, un client interesat va putea verifica în aplicație dacă are acces, care este suma minimă și ce taxe i se cer. Înaintea unui ordin, va trebui să vadă în documentele produsului când își poate retrage banii și în ce condiții. Revolut urmează să publice țările eligibile și regulile produsului înainte de lansarea planificată pentru 2027.