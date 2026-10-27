La 27 octombrie 2026, plata facturii RETIM prin contul online rămâne indisponibilă pentru clienții din Arad. Operatorul a suspendat portalul pe 8 octombrie, după ce o persoană neidentificată a intrat fără drept în baza de date a aplicației. RETIM le cere clienților să folosească alte metode de plată și avertizează că nu anunță schimbarea contului bancar prin e-mail, SMS sau telefon.

Înainte de incident, clienții puteau vedea facturile în „Contul meu”, le puteau descărca și le puteau plăti cu cardul. Colectarea deșeurilor continuă, potrivit RETIM; blocajul privește portalul. Operatorul nu a anunțat o prelungire a scadențelor facturilor.

Cum se poate plăti factura fără contul online

Pentru clienții din Arad, RETIM publică drept alternative casieriile sale, transferul bancar, terminalele SelfPay și un-doi, aplicația Pago și serviciile bancare indicate pe pagina de plată. Casieria din municipiul Arad este în Piața Plevnei nr. 3 și are program între orele 08:00 și 16:00, potrivit paginii de contact a operatorului.

Un client care nu mai are factura sau nu știe suma de plată poate cere confirmarea datelor la numărul oficial RETIM, 0374 885 692. Operatorul indică pentru acest număr program de luni până vineri, între orele 07:00 și 19:00. Conturile bancare folosite la transfer trebuie verificate pe pagina oficială de plată, nu într-un mesaj primit separat.

Ce risc au datele din cont

RETIM spune că ar fi putut fi accesate numele, adresele, datele de contact, codurile de client, istoricul facturilor și plăților, precum și datele folosite la conectare. Compania precizează că nu stochează datele cardurilor și că acestea nu au fost afectate. Parolele și sesiunile din portal au fost anulate după suspendare.

Un mesaj care folosește numele clientului sau date dintr-o factură poate părea credibil, dar RETIM spune că nu își schimbă contul de plată prin e-mail, SMS ori telefon. Dacă un client a aprobat un transfer către un cont fals după un astfel de mesaj, recuperarea banilor nu este automată. Pentru o plată pe care clientul nu a autorizat-o, Legea nr. 209/2019 cere anunțarea băncii fără întârziere, cel târziu în 13 luni de la debitare.

Ce poate face clientul acum

Pentru plata facturii, verifică metoda și contul bancar pe pagina oficială RETIM. Dacă nu ai factura, sună la numărul oficial înainte de a trimite banii.

Dacă ai folosit parola de la RETIM și pentru e-mail sau alte servicii, schimb-o imediat și acolo. Activează verificarea în doi pași unde este disponibilă.

Dacă ai dat date bancare ori ai plătit într-un cont indicat printr-un mesaj suspect, anunță imediat banca. Păstrează mesajul și dovada plății și sesizează Poliția și DNSC.

RETIM spune că va anunța redeschiderea portalului după verificările de securitate. Nu a comunicat o dată pentru reluarea accesului.