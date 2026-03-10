Peste 1.000 de evacuați în Australia. Poliția avertizează: „Sunt crocodili peste tot”

Inundații de amploare au lovit Teritoriul de Nord din Australia, forțând autoritățile să evacueze peste 1.000 de persoane și să emită o avertizare neobișnuită legată de prezența crocodililor în zonele afectate. Poliția locală a intervenit de urgență, descriind o situație critică pentru comunitățile izolate.

Potrivit Stiripesurse, care citează AFP, ploile abundente din weekend au provocat cele mai grave inundații în orașul Katherine din 1998. Comandantul Poliției locale, Shaun Gill, a subliniat gravitatea evenimentelor în fața jurnaliștilor. „Situaţia nu putea fi mai rea de atât”, a declarat acesta, adăugând că „cel puţin” 90 de gospodării au rămas fără electricitate.

Avertismentul șocant al autorităților

Pe lângă pagubele materiale și logistice, cel mai mare pericol vine din partea faunei locale. Apele umflate au adus reptilele periculoase în apropierea așezărilor umane, determinându-l pe comandantul Gill să lanseze un apel urgent către populație. Acesta a avertizat localnicii cu privire la prezența numeroasă a crocodililor în zonele inundate.

„Sunt crocodili absolut peste tot. Nu mergeţi să vă scăldaţi, vă rog! Mesajul este foarte clar”, a adăugat el. Avertizarea vine în contextul în care mulți rezidenți ar putea fi tentați să traverseze apele pentru a ajunge în zone sigure sau pentru a-și evalua pagubele.

Operațiuni de evacuare de amploare

Poliția australiană a mobilizat elicoptere și avioane pentru a evacua sâmbătă peste 1.000 de persoane din întreaga regiune. Operațiunile s-au concentrat pe comunitățile situate în zone izolate, care au fost complet rupte de restul teritoriului din cauza viiturilor. Eforturile de salvare continuă, în timp ce autoritățile evaluează amploarea dezastrului.

Ca măsură de precauție, mai multe unități de învățământ vor fi închise. Ministrul-șef din Teritoriul de Nord, Lia Finocchiaro, a anunțat că școlile vor rămâne închise luni din cauza inundațiilor. Vastul Teritoriu de Nord australian este una dintre cele mai slab populate regiuni ale țării, dar se confruntă frecvent cu fenomene meteorologice extreme.

Schimbările climatice, un factor agravant

Evenimentele recente din Australia readuc în discuție impactul încălzirii globale. Numeroși oameni de știință au avertizat în mod repetat că schimbările climatice amplifică riscul de producere a unor catastrofe naturale. Incendiile de vegetație, inundațiile severe și cicloanele tropicale devin tot mai frecvente și mai intense în diverse părți ale lumii.