Peste 40 de experți lucrează la Strategia Națională pentru îngrijiri paliative

Peste 40 de experţi, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, s-au reunit săptămâna aceasta la Bucureşti. Scopul? Elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijiri la Domiciliu. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat că aceste servicii trebuie să devină o normalitate, nu o excepție.

Un privilegiu, nu un drept?

Ministrul Sănătății a pus punctul pe i. „Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu”, a spus Alexandru Rogobete. E drept că, în prezent, accesul la astfel de servicii este limitat pentru mulți pacienți aflați în suferință. Dar cum ar trebui să stea lucrurile, de fapt?

Rogobete oferă o viziune clară asupra rolului acestor servicii într-un sistem medical modern. „În orice sistem de sănătate funcţional, paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Sunt o formă de respect faţă de pacient şi faţă de familie, mai ales în cele mai dificile momente. Fără ele, vorbim despre un sistem incomplet’”, a scris ministrul pe Facebook.

Un pas concret a fost făcut.

Obiective clare, nu proiecte stufoase

Grupul Tehnic de Lucru, format din zecile de specialiști, lucrează la soluții reale, cu sprijinul experților OMS și prin finanțarea oferită prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). se dorește o strategie cu aplicabilitate imediată. Printre obiectivele principale se numără:

Integrarea serviciilor în sistemul de sănătate;

Accesul la medicamente esenţiale pentru pacienți;

Elaborarea unor ghiduri clinice clare;

Asigurarea unei finanţări sustenabile;

Extinderea rețelei de îngrijiri la domiciliu.

Viziunea ministrului Sănătății

Iar dincolo de listele cu obiective, ministrul insistă pe o schimbare de mentalitate și, mai ales, de abordare. V-ați gândit vreodată câte strategii rămân doar pe hârtie în România? Tocmai acest lucru vrea să îl evite actualul ministru.

Numai că pentru asta e nevoie de o abordare diferită. „Ca ministru al Sănătăţii, îmi doresc un lucru simplu: mai puţine strategii scrise şi mai multe soluţii aplicate. Nu proiecte stufoase, ci măsuri clare, inspirate din modele care funcţionează deja în alte ţări, adaptate rapid şi implementate eficient în România”, a transmis Rogobete.