Firmele din sectorul suin intră explicit la ajutor, iar crescătorii de bovine nu mai mută acte între instituții

Persoanele juridice din sectorul suin sunt incluse explicit între beneficiarii schemelor de ajutor de stat și vor putea depune cererile într-un termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a noii legi, potrivit Agro TV. Clarificările au fost anunțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) miercuri, 23 septembrie 2026, cu o zi înaintea termenului-limită inițial, joi, 24 septembrie 2026.

Firmele din sectorul suin intră în schemele de ajutor

Modificările aduse Legii nr. 175/2026 și măsurile de clarificare a aplicării Legii nr. 176/2026 vizează schemele de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și bovin în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Pentru sectorul suin, sunt vizate persoanele juridice constituite potrivit Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale. După publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va comunica termenul și modalitatea de depunere pentru noua perioadă de solicitare a ajutorului.

APIA verifică direct datele pentru crescătorii de bovine

În cazul crescătorilor de bovine, exploatația în sectorul zootehnic a unei persoane fizice sau juridice cuprinde toate amenajările, construcțiile și spațiile în aer liber unde animalele sunt deținute sau manipulate permanent ori temporar.

APIA este inclusă între utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA). Verificările se vor face direct prin schimburi de date, astfel încât fermierii nu vor mai fi obligați să poarte documente justificative între instituții.

„Noile prevederi simplifică accesul fermierilor la sprijin și elimină situațiile în care cererile ar putea fi respinse ca urmare a unor interpretări restrictive”, a transmis MADR într-un comunicat remis redacției AgroTV.