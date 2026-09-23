Randamentul titlurilor SUA pe 10 ani urcă la maximul din 2007, iar Nasdaq pierde 1,05%

Acțiunile americane au scăzut miercuri, 23 septembrie, după ce randamentul titlurilor de Trezorerie SUA pe 10 ani a urcat cu 8,7 puncte de bază, la 5,054%, cel mai ridicat nivel din 2007, potrivit CNA. Nasdaq Composite a pierdut 1,05%, pe fondul creșterii așteptărilor privind o nouă majorare a dobânzii băncii centrale americane în octombrie.

Presiunea a pornit de la datele privind activitatea economică. Indicele compozit flash PMI Output al SUA, calculat de S&P Global pentru sectoarele manufacturier și servicii, a crescut la 58,4 în septembrie, de la 56,0 în august. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din iulie 2021.

Adam Button, analist-șef de valute la investingLive, a explicat că serviciile au continuat să conducă avansul, însă producția manufacturieră a accelerat puternic, iar angajările din fabrici au crescut în cel mai rapid ritm din februarie 2021. În evaluarea sa, saltul activității susține poziția restrictivă a Fed și perspectiva unor dobânzi mai mari.

Piața ridică la 73% probabilitatea unei majorări în octombrie

Randamentul titlurilor de Trezorerie SUA pe 2 ani, sensibil la anticipațiile privind dobânda, a crescut cu 8,49 puncte de bază, la 4,862%. Acesta este cel mai ridicat nivel din iunie 2024.

Contractele futures pentru rata Fed indicau o probabilitate de 73% pentru o majorare a dobânzii în octombrie, față de 53% anterior. Randamentele au urcat în condițiile în care inflația a rămas peste ținta anuală de 2% a băncii centrale americane.

Michael Barr a afirmat miercuri că banca centrală americană a făcut săptămâna trecută un pas important pentru recalibrarea costurilor de împrumut pe termen scurt, în vederea reducerii inflației. El a estimat că probabil vor fi necesare noi majorări ale dobânzilor.

Scăderile se extind din SUA la piețele globale

Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,18%, iar S&P 500 a pierdut 0,53%. În Europa, indicele pan-european STOXX 600 a scăzut cu 0,27%, în timp ce indicele MSCI al acțiunilor globale a cedat 0,51%, după patru ședințe consecutive de creșteri.

Dobânzile mai ridicate au susținut dolarul, care a atins maxime de mai multe săptămâni față de euro, lira sterlină și dolarul canadian. Euro a scăzut cu 0,5%, la 1,1389 dolari, cel mai redus nivel din 29 iulie.

Moneda americană s-a apreciat cu 0,56% față de yen, la 158,25 yeni. Speculatorii au evitat să împingă cursul mai departe, pe fondul temerilor privind o nouă intervenție a Japoniei. Aurul spot a scăzut cu 1,55%, la 4.287,05 dolari pe uncie.

Petrolul crește în așteptarea discuțiilor despre războiul din Iran

Țițeiul american a avansat cu 1,49%, la 91,87 dolari pe baril, iar petrolul Brent a crescut cu 2,39%, la 101,62 dolari pe baril. Mișcarea a venit după scăderile din această săptămână, determinate de majorarea livrărilor din Golf și de speranțele privind discuții diplomatice pentru oprirea ostilităților din Orientul Mijlociu.

Piețele au urmărit posibilele negocieri pentru încheierea războiului din Iran și summitul anticipat de la Washington dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping. Comerțul, tehnologia și situația de la Teheran se află între temele care însoțesc întâlnirea.

Donald Trump a avertizat marți că Statele Unite ar putea anihila Iranul, dar a afirmat și că trimișii săi au purtat discuții productive cu mediatori iranieni pentru încheierea războiului. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat miercuri că țara sa nu se va preda, însă susține diplomația pentru oprirea conflictului.

Cole Smead, director general și manager de portofoliu la Smead Capital Management, a descris piața drept dominată de momentum, adică de continuarea mișcărilor alimentate de știrile curente. El a arătat că episoadele recente de optimism privind negocierile au fost urmate de opriri rapide, ceea ce îi face pe investitori reticenți să se poziționeze împotriva direcției pieței.

În Europa, riscul nu se limitează la evoluția petrolului. Analiștii au avertizat că apelul lui Donald Trump pentru interzicerea exporturilor americane de motorină ar putea afecta negativ inflația europeană, deoarece regiunea depinde în mare măsură de livrările de combustibil din Statele Unite.