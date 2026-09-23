Euro a urcat la 5,2788 lei. Adrian Codîrlașu indică posibile vânzări de obligațiuni în lei

Euro a urcat miercuri, 23 septembrie 2026, la 5,2788 lei, cel mai slab nivel al leului față de moneda europeană din acest an, potrivit Observator News. Banca Națională a României (BNR) a calculat o creștere de 1,41 de bani, respectiv 0,27%, față de cotația precedentă, de 5,2647 lei.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, spune că deprecierea leului și creșterea randamentelor titlurilor de stat ar putea indica vânzări de obligațiuni în lei făcute de unii investitori străini. Aceștia ar fi putut schimba apoi banii în valută și să îi retragă de pe piața românească.

„Eu m-aș uita la două evenimente care cred că sunt corelate. Am avut, pe de o parte, randamentele titlurilor de stat care au crescut constant și acum se tranzacționează scadența de 10 ani la 7,44%, și în același timp o anumită depreciere ușoară a leului față de euro. Deci, cumulând cele două evenimente, e posibil ca anumiți investitori străini să fi vândut din obligațiunile în lei deținute și să schimbe acei lei în valută ca să îi retragă”, a declarat Adrian Codîrlașu, într-o declarație .

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a ajuns la 7,44%

Randamentul titlurilor de stat românești cu scadența la 10 ani a ajuns la 7,44%, după o creștere constantă, în paralel cu deprecierea ușoară a leului față de euro. Legătura dintre cele două evoluții și vânzările unor investitori străini reprezintă o ipoteză, iar tranzacțiile concrete nu sunt confirmate.

Investitorii cer continuarea reformelor fiscale

România a primit mesaje de la două agenții de rating și de la două mari bănci de investiții că trebuie să continue reformele, astfel încât deficitul bugetar să urmeze o traiectorie sustenabilă.

Potrivit lui Adrian Codîrlașu, cele două bănci de investiții dețin cantități importante de obligațiuni românești. Menținerea încrederii lor depinde de continuarea consolidării fiscale și de caracterul ireversibil al reducerii deficitului bugetar.

„Acele bănci de investiții sunt mari deținătoare de obligațiuni românești.”