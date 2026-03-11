Puratos anunță preluarea Dawn Foods, o tranzacție între giganți centenari

Doi giganți din industria globală de panificație, cu o istorie de peste un secol, și-au unit forțele. Grupul belgian Puratos a semnat un acord pentru a prelua compania americană Dawn Foods, o mișcare strategică ce va crea un nou colos în sectorul ingredientelor alimentare.

Tranzacția, care va fi supusă tuturor aprobărilor de reglementare necesare, urmează să fie finalizată la sfârșitul anului 2026. Potrivit unui anunț citat de Forbes, cele două companii, fondate în 1919 (Puratos) și 1920 (Dawn Foods), vor continua să opereze complet independent până la încheierea acordului.

O viziune comună pentru două afaceri de familie

Ambele companii sunt afaceri de familie cu o tradiție îndelungată, iar acest aspect a contat decisiv în negocierea acordului. Carrie Jones-Barber, Chief Executive Officer al Dawn Foods, a subliniat importanța valorilor comune în alegerea partenerului. „Dawn a devenit o companie globală menținându-și constant focusul pe ceea ce contează cel mai mult: oamenii noștri, produsele noastre și clienții pe care îi deservim. Privind către viitor, pentru noi a fost esențial să identificăm un partener care împărtășește aceleași valori și aceeași viziune pe termen lung asupra dezvoltării business-ului. La fel ca Dawn, Puratos este o companie de familie, cu o moștenire solidă și un angajament profund față de oameni, calitate și industria de panificație”, a precizat aceasta.

Viziunea este împărtășită și de conducerea Puratos. Pierre Tossut, Chief Executive Officer al Puratos Group, a descris acordul drept un moment cheie în dezvoltarea companiei. „Acest acord marchează un pas strategic esențial pentru evoluția Puratos. Dawn Foods este un partener cu o reputație solidă și competențe perfect complementare celor pe care le avem deja. Prin această inițiativă ne reafirmăm ambiția de a ne extinde prezența globală și capabilitățile într-un domeniu pe care îl cunoaștem profund și în care am construit succesul de‑a lungul mai multor generații.”

Expertize complementare: de la maia la gogoși americane

Unirea celor două companii va aduce împreună expertize distincte. Dawn Foods, cu sediul în Michigan (SUA), este recunoscută la nivel global pentru produsele de patiserie americane, precum gogoși, brioșe, fursecuri sau brownies. Compania are aproape 4.000 de angajați și colaborează cu peste 50.000 de brutari artizanali, retaileri și producători industriali din peste 100 de țări.

De cealaltă parte, Puratos, cu sediul central în Belgia, este specializată în tehnologii avansate și ingrediente pentru brutărie, patiserie și ciocolaterie. Know-how-ul său acoperă procese de fermentație, maiele, cereale și semințe fermentate. Compania are o rețea extinsă de filiale locale active în 87 de țări și deservește clienți din peste 100 de țări.

Impactul global al fuziunii

Noua entitate va combina două modele de producție diferite: producția la scară mare și standardizată a Dawn Foods cu producția flexibilă și specializată a Puratos. Această sinergie va permite o abordare mai complexă a pieței.

Fuziunea va integra și rețelele de distribuție. Rețeaua extinsă a Dawn Foods în America de Nord se va conecta cu prezența internațională a Puratos, creând o acoperire globală consolidată. Acest lucru va combina creativitatea orientată spre produs finit a companiei americane cu abordarea tehnologică a grupului belgian, generând un nou motor de inovație în industrie.