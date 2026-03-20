Rata la un credit ipotecar a explodat la 54% din salariul mediu net la nivel național la începutul lui 2026, deși acum un an era de doar 44%. Paradoxal, dobânzile medii chiar au scăzut în acest interval. Vinovată este exclusiv majorarea prețurilor la locuințe, care au sărit cu 25% într-un singur an.

Prețurile locuințelor, singurul vinovat

Hai să vedem cifrele concrete. Potrivit indicelui Ipotecare.ro, deprecierea raportului rată/salariu a fost determinată exclusiv de creșterea prețurilor. Pentru calculul pe ianuarie 2026 s-a luat în considerare un apartament cu două camere (50 de metri pătrați) în București, cu un preț mediu de 112.500 de euro, adică 2.250 de euro pe metrul pătrat. Asta înseamnă o creștere de 25% față de începutul lui 2025.

În schimb, dobânzile s-au mișcat în direcția opusă. Dobânda medie ipotecară în primul trimestru al acestui an a fost de 5,55%, în scădere de la 5,75% în urmă cu un an. E drept că scăderea nu e masivă, dar ea există.

Ce spun experții

Scăderea dobânzilor a atenuat doar parțial șocul scumpirii imobiliarelor. Laurențiu Bogdan, expert în credite ipotecare, explică fenomenul. „Scăderea dobânzilor ipotecare a compensat parțial majorarea prețurilor locuințelor iar următoarele luni vor aduce o nouă ușoară reducere a dobânzilor, în principal ca urmare a creșterii competiției din sectorul bancar. Sistemul bancar românesc a denotat reziliență iar dobânzile ipotecare au continuat să scadă în ultimii trei ani, în ciuda tuturor turbulențelor globale și a puseurilor inflaționiste”, a declarat acesta.

O gură de aer în vară?

Calculele arată o posibilă relaxare spre jumătatea anului. Se estimează că dobânda medie ipotecară va ajunge la 5,44%, ceea ce ar putea coborî raportul rată/salariu la un nivel ceva mai rezonabil de 52%. Dar cum se traduce asta pentru un bucureștean, unde salariile sunt mai mari? Păi, lucrurile stau puțin diferit. Veniturile medii din Capitală sunt cu circa 40% mai mari comparativ cu media națională, ceea ce face ca rata medie pentru un apartament similar să ajungă la o pondere de doar 40% din venitul mediu local.

Cum stăteam în trecut

Numai că situația actuală nu e complet nouă. Ultima dată când am avut un raport rată/salariu similar a fost la începutul lui 2020, fix înainte de pandemie. Atunci, un apartament nou cu două camere în București costa în medie 69.500 de euro, dobânda medie era de 5,22%, iar salariul mediu național se situa la 668 de euro (față de 1.128 de euro în ianuarie 2026).

Accesibilitatea este de patru ori mai bună.

Iar dacă ne uităm și mai mult în urmă, la începutul lui 2008, accesibilitatea unui credit este astăzi de peste patru ori mai bună. Atunci, rata medie depășea de 2,3 ori salariul mediu net. Piața, însă, a continuat să crească. În 2025 s-a stabilit un nou record, cu credite ipotecare acordate în valoare totală de 10,9 miliarde de euro, o creștere de 18,4% față de 2024, volum ce include însă și refinanțări sau restructurări.

Harta prețurilor din marile orașe

Și totuși, în căutarea unor prețuri mai mici, românii se orientează în 2026 spre locuințe vechi sau spre case la periferia marilor orașe. Prețul rămâne criteriul principal, deși localizarea este încă importantă. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele din România se apropie de pragul de 2.000 euro/mp util, dar există diferențe majore între orașe:

Cluj-Napoca: 3.272 euro/mp util

Brașov: 2.265 euro/mp util

București: 2.236 euro/mp util

Craiova: 2.150 euro/mp util

Constanța: 1.975 euro/mp util

Sibiu: 1.968 euro/mp util

Iași: 1.946 euro/mp util

Timișoara: 1.909 euro/mp util

Oradea: 1.809 euro/mp util

Ploiești: 1.355 euro/mp util