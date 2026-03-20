Scandal în Parlament pe bugetul pe 2026. Gavrilă a urlat la o colegă – stai în banca ta!

Ședința de joi din plenul Parlamentului, dedicată dezbaterii bugetului, a fost marcată de un conflict ieșit din comun. Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), a avut o ieșire nervoasă la adresa colegei sale, Gabriela Porumboiu, căreia i-a strigat să stea la locul ei.

Un schimb de replici tăioase

Lucrurile au degenerat rapid. Imediat după ce Gabriela Porumboiu, fostă deputată POT, a luat cuvântul, Anamaria Gavrilă s-a îndreptat furioasă spre ea. Motivul? Porumboiu ar fi vorbit în numele unui partid pe care declarase public că nu o mai reprezintă.

Dialogul a fost de-a dreptul halucinant.

„Nu mergi să vorbești în numele POT. Stai în banca ta! Stai în banca ta, da? Sau dați-vă demisia dacă aveți demnitate. Dacă nu ești POT, nu ieși acolo”, i-a strigat Gavrilă. Replica nu a întârziat să apară: „Adică până în seara asta am fost bună și acum nu mai sunt?”. Iar Gavrilă a continuat tirul: „La ce-ai fost bună? Tu ai spus că nu te mai reprezintă POT. De ce mergi să vorbești în numele POT?”.

Cum s-a ajuns aici?

Gabriela Porumboiu a oferit ulterior propria versiune asupra incidentului. E drept că a recunoscut tensiunile din partid, dar a clarificat contextul intervenției sale din plen.

„Mi-a reproșat că am reprezentat POT pentru că eu am ieșit public și am spus că nu mă mai reprezintă acest partid. Dar eu am reprezentat grupul Uniți pentru România, care urmează să primească acest nume foarte curând. S-a strigat POT și am ieșit eu și nu dânsa”, a explicat Porumboiu.

o confuzie de procedură a aprins spiritele. Dar oare doar atât a fost?

Miza reală – bugetul pe 2026

Dincolo de acest scandal personal, în Parlament se discuta o temă mult mai importantă. Proiectul Legii Bugetului de stat pe 2026 tocmai fusese aprobat joi în comisiile reunite de buget-finanțe.

Cifrele vorbesc de la sine.

Votul a fost de 38 pentru și 13 împotrivă, o majoritate confortabilă care prefigurează adoptarea legii și în plen. Numai că discuțiile din coaliție pe teme sensibile, precum accizele la carburanți, sunt departe de a fi încheiate.

Avertisment de la Finanțe

Prezent la dezbateri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a turnat puțină apă rece peste orice entuziasm populist (precum reducerea accizelor). El a subliniat că astfel de decizii trebuie cântărite cu mare atenție și, mai ales, asumate de întreaga Coaliție de guvernare.

„Dacă am avut un conflict pentru identificarea unui surplus pentru persoanele vulnerabile, unui surplus, nu vorbesc de acoperirea sumei, știți foarte bine că 1,7 miliarde pentru one off-ul pentru vârstnici era în buget, surplusul a fost în discuție, dacă am avut o discuție atât de lungă legată de un surplus vă dați seama că trebuie să fim foarte atenți când luăm astfel de decizii, iar deciziile trebuie luate și asumate în Coaliție”, a declarat ministrul.