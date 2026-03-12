Tragedie pe DN 1 – o fetiță de 3 ani și un bărbat au murit într-un accident cumplit

Un grav accident rutier a zguduit joi seara județul Cluj. Două persoane, o fetiță de numai 3 ani și un bărbat de 34 de ani, și-au pierdut viața după ce două autoturisme și un camion au fost implicate într-o coliziune devastatoare pe DN 1 (E60), în zona localității Negreni. Traficul a fost complet blocat pe ambele sensuri timp de ore bune.

Cum s-a produs tragedia

Primele date ale anchetei arată un scenariu sumbru. Un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care se deplasa dinspre Oradea către Cluj-Napoca, a intrat cu mașina sa în coliziune față-spate cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, tot din Negreni. Impactul inițial a declanșat un adevărat carnagiu. Mașina lovită a fost aruncată pe contrasens, direct în calea unui camion.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a oferit detalii clare despre dinamica evenimentelor. „În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 de ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Din nefericire, în urma evenimentului, au decedat conducătorul auto și un minor de 3 ani aflat în autoturism”, a transmis IPJ Cluj.

Intervenție de urgență

La fața locului au ajuns rapid mai multe echipaje de salvare. Ambulanța, SMURD, ba chiar și un echipaj de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au încercat să lupte pentru viața victimelor. Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a scoate una dintre victime dintre fiarele contorsionate ale mașinii.

Eforturile salvatorilor au fost, din păcate, în zadar. Reprezentanții ISU Cluj au descris scena de la locul accidentului. „O minoră de aproximativ 3 ani a fost preluată imediat de către echipajul SAJ sosit la fața locului, în vreme ce pompierii au acționat pentru descarcerarea unei singure persoane, mai exact un bărbat. Din păcate, ambele victime se află în stop cardio-respirator, astfel că au fost aplicate manevre de resuscitare”, au comunicat aceștia. Ulterior, autoritățile au fost nevoite să declare decesul fetiței și al bărbatului.

Ancheta poliției este în desfășurare

Polițiștii au demarat imediat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la producerea acestei tragedii. Șoferul de 20 de ani, cel care a provocat impactul inițial, și șoferul camionului, în vârstă de 55 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, eliminând alcoolul de pe lista cauzelor posibile.

Circulația pe DN 1 a rămas blocată pe ambele sensuri până la finalizarea intervenției echipajelor de urgență și a cercetărilor preliminare efectuate de polițiști la fața locului. Dincolo de procedurile legale, rămâne o întrebare dureroasă. Cum a fost posibilă o asemenea nenorocire care a curmat viața unui copil și a unui tânăr tată?