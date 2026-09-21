Capacitatea necesară centrelor de date va crește cu 31% în 2026, la 161 GW, serverele AI fiind principalul motor

Capacitatea globală necesară pentru alimentarea centrelor de date va urca de la 122,9 GW în 2025 la 161 GW în 2026, o creștere de aproximativ 31% raportată la anul precedent, conform datelor Go4IT. Analiza TrendForce asupra industriei de servere AI indică investiții masive ale furnizorilor de servicii cloud în infrastructură.

Necesarul energetic este împărțit în patru categorii principale pentru a distinge între consumul echipamentelor de calcul și cel al sistemelor auxiliare:

servere de uz general;

servere AI;

alte echipamente de tehnologia informației (IT);

echipamente non-IT, precum sistemele de răcire și instalațiile de alimentare.

Consumul ridicat nu este generat exclusiv de instalarea serverelor. Fiecare extindere a capacității de calcul atrage după sine o cerere mai mare pentru răcire și distribuție electrică, deși progresele tehnice au mai redus sarcina suplimentară pe care aceste instalații o adaugă fiecărei unități IT.

Serverele AI vor prelua o treime din capacitatea necesară în 2026

Dacă în 2025 serverele AI acopereau aproape 25% din consumul total al centrelor de date, în 2026 ponderea lor va ajunge la 33,4% și are potențialul să treacă de 40% în 2027.

Cota serverelor de uz general scade constant, de la pragul istoric de 40% spre un nivel estimat de 25,6% în 2027. Această evoluție confirmă că infrastructura AI este motorul principal al cererii de energie, în timp ce serverele clasice pierd teren în structura consumului total.

Sumele alocate de furnizorii cloud pentru construcția de facilități noi și fluxul constant de servere vor menține ritmul anual de creștere a consumului peste pragul de 30% și în 2027.

Operatorii analizează implementarea unor arhitecturi de alimentare în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC). Aceste sisteme sunt luate în calcul pentru a eficientiza distribuția energiei, pe măsură ce numărul serverelor AI crește rapid alături de cererea pentru echipamente non-IT.

Oferta rețelelor rămâne în urma cererii din 2026

Capacitatea rețelelor electrice a fost suficientă până în 2025, însă din 2026 se așteaptă un decalaj între cerere și ofertă, diferență care se va mări vizibil din 2028.

Până în 2030, centrele de date vor avea nevoie de 490,7 GW la nivel global. Rețeaua publică ar putea asigura doar 222,6 GW pentru aceste facilități, presupunând că toți ceilalți consumatori sunt deserviți integral. Diferența teoretică ajunge astfel la 268 GW.

Această cifră nu reprezintă obligatoriu o penurie generalizată. Calculul capacității de rețea nu include energia produsă local, de tip «behind-the-meter», adică electricitatea generată în propriile instalații ale operatorilor, care nu trece prin rețeaua publică. Din acest motiv, deficitul scriptic poate fi mai mare decât lipsa reală de resurse.

Producția proprie nu rezolvă însă toate problemele. Termenele lungi pentru racordarea la rețea și ritmul lent în care se dezvoltă infrastructura de transport pot bloca aprovizionarea centrelor de date.

În SUA, întârzierile de alimentare sunt anticipate după 2028

Statele Unite dețin cea mai mare concentrare de centre de date din lume. O bună parte din consumul acestora va fi acoperit prin conexiunile la rețea planificate până în 2028, restul fiind susținut prin generare locală.

Proiectele cu racordare deja stabilită vor primi energie conform graficului în următorii ani. Totuși, după 2028 sunt așteptate blocaje mai dese în alimentarea din rețeaua publică, ceea ce va mări ecartul dintre cererea centrelor de date și resursele disponibile.

Datele actuale indică faptul că deficitul de alimentare pentru centrele de date americane va depăși 170 GW până în 2030.