Exporturile de grâu ale Rusiei și Ucrainei au coborât la minimul trimestrial din 2010/11

Blocajul reduce cantitățile ajunse pe piața mondială, majorează costurile logistice și influențează deja însămânțările din Rusia pentru recolta din 2027.

Informațiile au fost relatate de AgroIntel. În aceeași perioadă a sezonului anterior, Rusia și Ucraina exportaseră împreună 16,2 milioane de tone, iar media ultimilor cinci ani era de 18,2 milioane de tone. Piața mondială a primit astfel cu circa 8,2 milioane de tone mai puțin grâu decât anul trecut și cu aproximativ 10,2 milioane de tone sub medie. Cele două diferențe echivalează cu aproape jumătate, respectiv aproape 60% dintr-un volum lunar tipic al comerțului mondial cu grâu.

Exporturile Rusiei au scăzut cu peste jumătate

Rusia a livrat în primele trei luni ale sezonului 2026/27 circa 5,4 milioane de tone de grâu, cu 53% sub cele 11,5 milioane de tone exportate cu un an înainte. Volumul este și cu 58% mai mic decât media pe cinci ani, de 12,9 milioane de tone, și reprezintă cel mai redus nivel trimestrial din sezonul 2010/11.

Exporturile Ucrainei sunt estimate la circa 2,6 milioane de tone pentru intervalul iulie-septembrie, comparativ cu 4,7 milioane de tone în sezonul anterior și cu o medie pe cinci ani de 5,2 milioane de tone. Pentru Ucraina, acesta este cel mai scăzut volum înregistrat în primul trimestru al sezonului după 2012/13.

Rutele alternative pot prelua doar o parte din volume

Rusia poate redirecționa cerealele prin porturile proprii de la Marea Baltică și prin terminalele din Letonia și Lituania. Pentru Ucraina, alternativele sunt transportul pe Dunăre și rutele terestre. Capacitatea suplimentară disponibilă prin aceste canale este însă de numai circa 0,7-1,3 milioane de tone de cereale pe lună pentru fiecare țară.

Diferența față de infrastructura din regiunea blocată este substanțială. Porturile din zona Odesa au o capacitate de aproximativ 5 milioane de tone pe lună, în timp ce terminalele rusești de la Marea Neagră și Azov pot opera circa 6 milioane de tone lunar.

Grâul ucrainean continuă să fie expediat prin portul românesc Constanța. Din octombrie, începutul livrărilor active de porumb din noua recoltă ar putea intensifica însă concurența dintre cele două culturi pentru aceeași capacitate de transport. Pe aceeași rută, floarea-soarelui DAP Constanța pierde cu 18 euro pe tonă, iar porumbul a ajuns la 228 euro pe tonă.

Navlul spre Egipt a crescut cu aproximativ 40 USD pe tonă

Egiptul a cumpărat săptămâna trecută grâu ucrainean la circa 300-307 USD pe tonă. În numai două săptămâni, navlul maritim, adică tariful plătit pentru transportul mărfii pe mare, a urcat de la aproximativ 60 USD pe tonă la 100-105 USD pe tonă.

Creșterea de aproximativ 40 USD pe tonă a costului logistic apasă direct asupra prețurilor de achiziție interne și a marjelor exportatorilor. Piața grâului ar putea rămâne relativ stabilă pe termen scurt, dar navlul ridicat și capacitatea limitată de transport vor continua să influențeze competitivitatea grâului ucrainean pe piețele internaționale.

Fermierii ruși reduc însămânțările pentru recolta din 2027

Problemele de export se transferă asupra deciziilor pentru următorul ciclu de producție. Până la începutul lunii septembrie, în Rusia fuseseră semănate circa 2,6 milioane de hectare cu culturi de toamnă, dintre care 2,4 milioane de hectare cu grâu. Suprafața era cu aproximativ 25% sub media ultimilor ani, conform estimărilor SovEcon.

Un sondaj realizat în rândul a circa 1.000 de fermieri ruși indică trei direcții pentru campania din acest an:

26% intenționează să renunțe complet la semănatul grâului de toamnă;

32% intenționează să reducă suprafața cultivată;

29% se așteaptă să păstreze însămânțările la nivelul anului trecut.

Printre motivele invocate se află lipsa fondurilor pentru combustibil, sămânță, îngrășăminte și celelalte inputuri necesare campaniei de toamnă. Perturbarea exporturilor a lăsat mai mult grâu pe piața internă, iar excedentul de ofertă a împins prețurile de la poarta fermei sub costurile de producție în unele regiuni.

Uniunea Rusă a Cerealelor avertizează că lipsa capitalului de lucru, adică a banilor necesari finanțării activității curente, ar putea deveni unul dintre principalele riscuri pentru însămânțările de toamnă și pentru recolta din 2027.

În scenariul pesimist formulat de ProZerno, până la 35 de milioane de tone din recolta Rusiei din 2026 ar putea rămâne nevândute pe piața internă dacă problemele de export persistă. Cantitatea include circa 22 de milioane de tone de grâu, care ar menține presiunea asupra prețurilor încasate de fermierii ruși.