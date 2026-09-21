Agricultură

Doar 23% din suprafețele cu porumb pentru boabe din Franța mai sunt în stare bună, cel mai slab nivel din 2011

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Doar 23% din suprafețele cu porumb pentru boabe din Franța mai sunt în stare bună, cel mai slab nivel din 2011
Lan de porumb pentru boabe - Foto: Siegfried Poepperl / Pexels

Doar 23% dintre suprafețele cultivate cu porumb pentru boabe în Franța erau evaluate ca fiind în stare bună sau foarte bună la 14 septembrie, față de 26% în săptămâna precedentă, potrivit Business Recorder, citat de Agro TV.

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Datele FranceAgriMer plasează această pondere la cel mai redus nivel de la începutul seriei, în 2011. Comparația anuală arată o deteriorare și mai accentuată: în aceeași perioadă din 2025, 62% din cultura de porumb pentru boabe era clasificată în stare bună sau foarte bună.

Seceta și valurile de căldură au redus potențialul de producție

Seceta severă și episoadele repetate de căldură din timpul verii au afectat porumbul în perioadele esențiale de vegetație. Culturile au traversat aceste etape în condiții de temperaturi foarte ridicate și deficit de apă.

În unele regiuni din sudul Franței, temperaturile s-au apropiat din nou de 40 de grade Celsius în ultima perioadă de caniculă.

Ministerul Agriculturii din Franța estimează că producția de porumb furajer ar putea scădea cu aproximativ 42% față de anul trecut. Producția ar ajunge astfel la cel mai redus nivel înregistrat după anii ’70.

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