Un plin de motorină este cu 27,5 lei mai scump decât luna trecută. Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților au rămas luni, 21 septembrie 2026, aproape de nivelul zilei precedente, însă motorina s-a scumpit cu câțiva bani, potrivit Peco Online, citat de Adevărul.ro. Față de luna trecută, un plin de 50 de litri costă cu 21 de lei mai mult la benzină și cu 27,5 lei mai mult la motorină.

Cea mai ieftină benzină era la stația Dacma din comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița: 9,82 lei/l. În rest, benzina costa 9,93 lei/l.

Motorina costa cel mai puțin în Dâmbovița

În București, Constanța și Iași, motorina costa 10,82 lei/l. Prețul era de 10,79 lei/l în Timișoara și de 10,72 lei/l în Cluj-Napoca. Cel mai mic tarif, 10,63 lei/l, era la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița.

GPL-ul costa 4,67 lei/l în București, 4,69 lei/l în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei/l în Timișoara și Iași.

Un plin de benzină s-a scumpit cu 21 de lei într-o lună

Prețul mediu al benzinei a crescut cu 4,4% față de luna trecută. Pentru 50 de litri, șoferii plătesc cu 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Motorina s-a scumpit cu 5,4% în aceeași perioadă. Alimentarea cu 50 de litri costă acum cu 27,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Reducerea accizei la motorină se aplică până la 30 septembrie

Ministerul Finanțelor menține, între 16 și 30 septembrie 2026, reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura a fost păstrată după evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În perioada de aplicare, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.