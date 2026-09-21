Euro a urcat la 5,2644 lei, ROBOR a rămas la 5,84%, iar randamentul datoriei României s-a menținut la 7,3%

Cursul oficial publicat de Banca Națională a României (BNR) a urcat vineri, 18 septembrie, la 5,2644 lei pentru un euro, de la 5,2601 lei în ziua precedentă, în timp ce ROBOR la 3 luni a stagnat la 5,84%, iar randamentul titlurilor de stat românești cu scadența la 10 ani s-a menținut în jurul nivelului de 7,3%, potrivit ZF.ro.

Cele trei valori descriu costuri diferite din economie. Cursul leu/euro este reperul valutar, ROBOR la 3 luni intră în calculul anumitor dobânzi variabile în lei, iar randamentul obligațiunilor arată nivelul întâlnit de stat pe piețele internaționale pentru datoria cu maturitatea la 10 ani.

BNR a afișat cotațiile de vineri la ora 13.00. Euro revenise peste pragul de 5,26 lei încă de marți, iar creșterea până la 5,2644 lei a plasat închiderea săptămânii aproape de maximul istoric atins în primăvară.

Pentru celelalte două valute urmărite, o liră sterlină a fost cotată vineri la 6,1267 lei, iar un dolar american la 4,5839 lei. Aceste niveluri completează fotografia pieței valutare din 18 septembrie, într-o săptămână în care atenția principală a rămas pe revenirea euro peste 5,26 lei.

Euro s-a apropiat din nou de maximul atins în luna mai

Reperul pentru evoluția recentă a monedei europene rămâne ședința din 6 mai. Atunci, cursul oficial a urcat la 5,2688 lei/euro, nivel descris drept maxim istoric și situat aproape de 5,27 lei pentru un euro.

Vârful din 6 mai a fost atins în contextul crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament. Guvernul a rămas interimar de la acel episod și până la momentul cotațiilor analizate.

Nivelul de vineri a rămas sub valoarea din mai, dar a închis săptămâna peste pragul de 5,26 lei. Comparația este relevantă deoarece ambele momente s-au suprapus peste perioade de incertitudine politică, iar diferența dintre ele poate fi urmărită direct în cotațiile oficiale publicate de BNR.

Noua etapă politică a început joi, când Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru formarea unui nou guvern. Numirea a venit după consultări politice prelungite și a fost prezentată drept a treia încercare de desemnare a unui premier.

Cotația de vineri surprinde astfel reacția pieței valutare din ziua următoare desemnării. Reperul rămâne strict cursul oficial: 5,2644 lei/euro, față de 5,2601 lei/euro joi și de maximul de 5,2688 lei/euro înregistrat pe 6 mai.

ROBOR a rămas la 5,84% pe o piață cu exces de lichiditate

Pe piața monetară interbancară, ROBOR la 3 luni nu a urmat mișcarea cursului. Indicele a stagnat la 5,84%, într-un mediu descris drept calm și în care excesul de lichiditate s-a menținut.

ROBOR este indicele pieței monetare stabilit prin panelul băncilor participante. Valoarea la 3 luni este utilizată la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populație înainte de luna mai 2019.

Același indicator este relevant și pentru creditele curente ale companiilor în lei. Menținerea la 5,84% păstrează neschimbat reperul interbancar folosit pentru aceste finanțări, chiar dacă piața valutară a încheiat săptămâna cu euro în creștere față de joi.

Cursul și ROBOR trebuie citite separat. Primul arată valoarea leului în raport cu euro, în timp ce al doilea este un reper pentru dobânzile variabile aplicabile categoriilor de credite menționate. La finalul săptămânii, cursul a urcat, dar indicele monetar a rămas pe loc.

Pentru companii, cele două valori acoperă riscuri financiare distincte: cursul pentru operațiunile raportate la euro și ROBOR pentru finanțările curente în lei legate de acest indice. Datele de vineri nu indică aceeași direcție pentru ambele piețe, deoarece mișcarea valutară nu a fost însoțită de o modificare a ROBOR la 3 luni.

Randamentul datoriei pe 10 ani a revenit în jurul nivelului de 7,3%

Titlurile de stat românești cu scadența la 10 ani s-au tranzacționat vineri pe piețele internaționale la randamente situate în jurul nivelului de 7,3%. Cu o zi înainte, randamentul coborâse temporar ușor sub 7,2%.

Mișcarea din a doua parte a săptămânii a venit după un nivel și mai redus în prima jumătate a lunii septembrie. Atunci, randamentele coborâseră temporar ușor sub pragul de 7%, înainte de revenirea observată în ședințele următoare.

Maximele săptămânii au ajuns la 7,36%. Acesta a fost cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, în timp ce un randament mai mare, de 7,4%, fusese înregistrat în intervalul aprilie-mai.

Succesiunea reperelor arată amplitudinea mișcării din septembrie: de la valori ușor sub 7% în prima jumătate a lunii, la un maxim săptămânal de 7,36%, urmat vineri de menținerea în jurul nivelului de 7,3%. Randamentul a rămas astfel sub vârful de 7,4% din aprilie-mai, dar peste minimul temporar al lunii.

Randamentul este indicatorul relevant pentru prețul cerut de investitori pe datoria publică tranzacționată. În această situație, nivelul titlurilor cu maturitatea la 10 ani oferă reperul pentru costul finanțării statului pe termen lung pe piețele internaționale.

Revenirea spre 7,3% s-a produs într-un context intern marcat de incertitudinea politică. Desemnarea unui candidat pentru formarea guvernului și apropierea unei noi evaluări de rating plasează costul datoriei publice alături de curs și de dobânzile interbancare între indicatorii financiari urmăriți la finalul săptămânii.

Raportul S&P din 2 octombrie devine următorul reper

România este evaluată de agențiile Fitch și S&P la nivelul „BBB-”, iar de Moody’s la „Baa3”. Toate cele trei calificative au perspectivă negativă, element care însoțește evaluarea riscului asociat datoriei publice românești.

Fitch a menținut la finalul lunii iulie ratingul României la „BBB-”, împreună cu perspectiva negativă. Următoarea dată din calendarul evaluărilor este 2 octombrie, când S&P urmează să publice un nou raport despre România.

Înaintea raportului, reprezentanții S&P urmau să vină la București în săptămâna următoare celei încheiate pe 18 septembrie. Programul includea discuții cu oficialii Ministerului Finanțelor, conducerea BNR și reprezentanții altor instituții.

Evaluarea programată pentru 2 octombrie vine după o săptămână în care cursul euro a rămas aproape de maximul istoric, ROBOR la 3 luni a stagnat, iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a atins un maxim de 7,36%. Raportul S&P este următorul termen documentat pentru actualizarea evaluării României.