Scumpirea carburanților a început să-și arate efectele în Arad. Compania de Transport Public (CTP) a înregistrat o creștere medie de 15% a numărului de călători în tramvaie și autobuze în ultimele două săptămâni, un fenomen pus direct pe seama prețurilor tot mai mari de la pompă. În prezent, compania înregistrează săptămânal în jur de 80.000 de călători plătitori.

Trendul se va menține

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a confirmat luni, 23 martie, că deocamdată nu este necesară suplimentarea vehiculelor, deși măsura nu este exclusă pe viitor. E drept că interesul pare să fie mai mare pentru tramvaie. V-ați fi așteptat la asta?

„Până astăzi nu s-a ajuns la un grad de ocupare a locurilor care să necesite mărirea capacităţii de transport. Avem o creştere medie de 15%, cu un interes ceva mai mare la tramvaie. Estimăm că în perioada următoare acest trend se va menţine, iar după vacanţa de Paşte va fi mai vizibilă aglomerarea mijloacelor de transport”, a declarat Claudiu Godja.

Cifrele vorbesc de la sine.

Trebuie spus că statistica de 80.000 de călători plătitori săptămânal nu include numeroasele categorii de persoane care beneficiază de gratuități, deci numărul real al celor care folosesc transportul în comun este, de fapt, mult mai mare.

Prețuri record la pompă

Și, pe bune, cifrele de la benzinării justifică pe deplin decizia arădenilor de a lăsa mașina acasă. Luni, preţurile au ajuns la 9,99 lei/litru la motorina standard la Lukoil şi 9,97 la OMV, cea mai ieftină variantă fiind la Petrom, cu 9,83 lei/litru. Nici celelalte stații nu stau mai bine: Mol vinde motorina cu 9,92 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,93 lei/litru.

Iar motorina premium a depășit deja pragul psihologic de 10 lei. Cele mai mici prețuri sunt la Petrom (10,23 – 10,26 lei/litru), urmate de Lukoil la 10,34 lei/litru, Mol la 10,47 lei/litru, Rompetrol la 10,50 lei/litru și OMV, unde ajunge la 10,53 lei/litru. motorina s-a scumpit cu 1,94 de lei pe fiecare litru față de 27 februarie, când prețul mediu era de 8,25 lei/litru.

Nici benzina nu a fost ocolită de scumpiri. Cea standard pornește de la 9,13-9,15 lei/litru la Petrom și ajunge la 9,26 lei/litru la OMV, în timp ce benzina premium se vinde cu prețuri între 9,74 lei/litru la Petrom și 9,97 lei/litru la OMV.

Guvernul declară situație de criză

Ca răspuns la această escaladare, Guvernul va declara marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților, decizia urmând a fi luată prin Ordonanță de Urgență. Măsurile de protecție vor fi aplicabile pentru o perioadă de 6 luni (cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni) și includ:

Limitarea adaosului comercial la benzină și motorină pe întregul lanț economic.

Condiționarea exporturilor de acordul autorităților.

Reducerea conținutului de biocarburant pentru a scădea prețurile.

Numai că implementarea va fi monitorizată permanent de Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei și de Consiliul Concurenței, care vor evalua dacă se impun și alte măsuri.

Tensiuni internaționale alimentează scumpirile

Dar de unde vine, până la urmă, toată această explozie? Creșterea prețurilor petrolului este alimentată de tensiunile internaționale, în special după ultimatumul președintelui Donald Trump, care cere Teheranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz sub amenințarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Iranul a ripostat prompt, declarând că va considera centralele electrice și instalațiile de apă din regiune „ținte legitime” dacă rețeaua sa electrică ar fi afectată.

În acest context volatil, contractele futures pe țițeiul Brent de referință internațional, cu livrare în mai, au crescut luni cu 0,9%, la 113,21 dolari pe baril. În același timp, contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA au avansat cu 0,6%, la 98,81 dolari pe baril.