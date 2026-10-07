Particip zilele acestea la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authorities), unde sunt dezbătute teme esențiale pentru evoluția piețelor financiare europene, precum finanțele digitale și implementarea Regulamentului MiCA, convergența în supraveghere la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv a depozitarilor centrali și a contrapărților centrale (CCP), precum și pregătirile pentru tranziția la ciclul de decontare T+1.

Criteriile comune privind independența în materie de supraveghere și evaluarea realizată de autoritățile europene de supraveghere pe baza acestora au reprezentat un punct de interes major pentru ASF, în contextul eforturilor de consolidare a convergenței în supraveghere la nivel european. Capacitatea autorităților de a-și exercita mandatul în mod independent, dispunând de autonomia și resursele necesare, este esențială pentru o supraveghere eficientă și credibilă, în condițiile unor responsabilități tot mai complexe și ale unei integrări crescute a piețelor financiare europene.

Discuțiile au vizat și pregătirile pentru trecerea la ciclul de decontare T+1, un proces amplu care presupune adaptări importante la nivelul infrastructurilor și participanților la piață. Pe măsură ce implementarea avansează, pregătirea din timp a ajustărilor tehnice și operaționale necesare, precum și coordonarea dintre autorități și industrie sunt esențiale pentru asigurarea unei tranziții eficiente și pentru limitarea riscurilor asociate trecerii la un ciclu de decontare mai scurt.

În ceea ce privește finanțele digitale, atenția este concentrată în acest moment asupra implementării Regulamentului MiCA după încheierea perioadei de tranziție. Membrii Consiliului Supraveghetorilor au subliniat că aplicarea efectivă și coerentă a cadrului european privind criptoactivele presupune, în această etapă, o cooperare strânsă între ESMA și autoritățile naționale, în vederea unei abordări convergente în materie de supraveghere, a limitării riscurilor de arbitraj de reglementare și a asigurării unui nivel adecvat de protecție a investitorilor.

De asemenea, au fost analizate aspecte privind rolul infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv al depozitarilor centrali și al contrapărților centrale, în contextul obiectivelor de consolidare a eficienței, rezilienței și integrării piețelor de capital europene. Schimbul de experiență și coordonarea la nivel european rămân esențiale pentru susținerea unui cadru de piață sigur și competitiv.