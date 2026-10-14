Gazul livrat miercuri, 14 octombrie 2026, se tranzacționează pe Piața pentru Ziua Următoare a Bursei Române de Mărfuri la 427 lei/MWh, cel mai ridicat nivel din aproape patru ani, iar pe acest fond șefii ENGIE România și E.On cer prelungirea schemei aplicate consumatorilor casnici înainte de liberalizarea programată la 1 aprilie 2027.

Potrivit Economica.net, un preț mai mare pe această piață s-a văzut ultima dată la 22 decembrie 2022, când gazul a ajuns la 435 lei/MWh. Pentru piața locală, comparația relevantă este dublă: față de gazul cumpărat acum pentru gospodării la 110 lei/MWh de la producătorii români și față de tranzacțiile forward, adică pentru livrări viitoare, care rămân la alte niveluri.

Prețul spot și ultimele tranzacții locale pentru livrări viitoare

Cotația de 427 lei/MWh se referă la gazul cu livrare în aceeași zi, nu la contractele pentru trimestrele următoare. Pe platforma BRM nu s-au vândut gaze cu livrare la termen în octombrie 2026, iar ultima tranzacție a fost la 29 septembrie, când s-a vândut gaz pentru octombrie la 347 lei/MWh.

Pentru ultimul trimestru din 2026, ultimele tranzacții de pe BRM datează din 22 septembrie, la 352 lei/MWh. Tot din 22 septembrie este și ultima cotație BRM pentru primul trimestru din 2027, de 365 lei/MWh. Diferența de nivel arată că vârful din piața pentru ziua următoare nu se transferă mecanic, în aceeași valoare, în toată curba de preț.

Referința externă merge însă în aceeași direcție. Cotația spot pentru 14 octombrie 2026 la hubul Baumgarten, CEGH Austria, este de 88.19 euro/MWh, peste cea din România. Pentru primul trimestru din 2027, CEGH afișa la închiderea din 13 octombrie un preț de 87,8 euro/MWh, cu 10 euro/MWh peste cotația pentru aceeași perioadă de livrare de acum o săptămână.

Creșterea vine când sezonul de înmagazinare este pe ultima sută de metri și se cumpără gaze pentru umplerea depozitelor europene, care sunt așteptate să fie la un nivel mult mai scăzut în această iarnă.

Ministerul Energiei leagă scumpirea de tensiunile externe și de cursa pentru LNG

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a spus cu două zile înainte că „Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80%, care a fost asumată prin legislația europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producția și în timpul iernii”.

Oficialul a explicat și sursele presiunii din preț. „Vorbim de prețuri la gaze de 80 euro, față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35 euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală o știm cu toții – conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere. Și, atunci, ne confruntăm cu o competiție puternică între Asia și Uniunea Europeană pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Aici, sigur, este foarte important să reafirm încă o dată sprijinul și parteneriatul esențial cu SUA. În 2022, fără gazul lichefiat, Uniunea Europeană ar fi intrat într-o criză profundă”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Diferența dintre 110 lei/MWh și piață stă la baza cererii de amânare

În România sunt peste 4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale. Pentru această categorie, furnizorii cumpără în prezent marea majoritate a volumelor de la producătorii români la 110 lei/MWh, de trei-patru ori sub prețul din piață menționat miercuri.

Nicholas Richard, șeful ENGIE România, cel mai mare furnizor de gaze pentru casnici, cere prelungirea schemei actuale. „Este important să vorbim despre ce se va întâmpla cu prețul consumatorilor casnici după această iarnă. Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie țintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data asta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze”, a declarat el.

Argumentul economic invocat de Richard este diferența dintre prețul administrat și cel de piață pentru volumele care ar trebui cumpărate după liberalizare. Pentru gazul cu livrare în al doilea trimestru al anului viitor, el a indicat un preț de peste 60 de euro/MWh, față de 21 de euro/MWh în mecanismul actual de preț administrat.

În evaluarea ENGIE, acest decalaj se vede direct în prețul final. „În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat ( să fie eliminată reglementarea actiuală– n.r.)”, a adăugat Nicholas Richard.

Volker Raffel, country managerul E.On, al doilea mare furnizor de gaze, a cerut la rândul său prelungirea schemei sau introducerea uneia similare. „Trebuie să fie prelungită această schemă sau să fie introdus ceva similar pentru că a liberaliza o piață nepregătită în timpul crizei internaționale a gazelor nu e bine. Trebuie să fie o piață mai bine pregătită sau trebuie să fie o situație (pe piața europeană – n.red.) mai relaxată – sau și una și alta. Situația actuală este că încă nu este bine pregătită piața, încă nu avem volumul adițional din Neptun Deep, și în această perioadă dacă am liberaliza fără altceva piața de gaz, ar însemna o creștere puternică la factură a casnicilor. Și cred că nu este momentul potrivit acum”, a spus Volker Raffel.

Calendarul invocat de furnizori rămâne 1 aprilie 2027 pentru liberalizarea prețurilor gazelor destinate populației.