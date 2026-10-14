Viitorul economiei românești va depinde, în bună măsură, de capacitatea noastră de a transforma succesul antreprenorial de astăzi în performanța europeană de mâine.

Am participat astăzi la lansarea ediției 2026 a BVB Arena, un program al Bursa de Valori Bucuresti care aduce în prim-plan performanța antreprenoriatului românesc și creează oportunități pentru dezvoltarea companiilor prin intermediul pieței de capital.

Una dintre cele mai importante transformări economice ale României din ultimele trei decenii și jumătate este apariția unei clase antreprenoriale capabile să construiască afaceri competitive, să inoveze și să se afirme dincolo de granițele țării. În spatele acestor reușite se află oameni care au avut curajul să investească în propriile idei, să își asume riscuri și să câștige, prin muncă și perseverență, încrederea pieței.

Cred că a venit momentul să privim cu mai multă ambiție următoarea etapă a acestei evoluții. România trebuie să își propună să transforme cât mai multe companii autohtone de succes în companii cu anvergură europeană.

Piața de capital poate avea un rol decisiv în realizarea acestui obiectiv. Accesul la finanțare, întâlnirea cu investitorii și adoptarea unor standarde solide de guvernanță pot oferi companiilor resursele și credibilitatea necesare pentru a crește.

Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, dezvoltarea unei piețe de capital mai profunde, mai lichide și mai accesibile reprezintă o prioritate instituțională. Avem nevoie de un ecosistem financiar capabil să susțină inițiativa antreprenorială și să mobilizeze capital pentru investiții productive.

Am convingerea că, peste un deceniu, o parte dintre companiile pe care BVB Arena le aduce astăzi în atenția publicului ar putea deveni nume de referință ale economiei europene. Ar fi una dintre cele mai convingătoare expresii ale maturizării economiei românești.

Felicit Bursa de Valori București pentru consecvența cu care susține acest program și le doresc succes antreprenorilor participanți la ediția din acest an. O economie puternică se construiește și prin capacitatea de a transforma talentul și inițiativa propriilor cetățeni în prosperitate durabilă.