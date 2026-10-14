Flotele cu vehicule termice din România ar putea plăti cu 6,6% mai mult pentru motorină din 2028, odată cu introducerea certificatelor noului sistem de comercializare a emisiilor (ETS2). Estimarea presupune un preț al certificatelor de 45 euro pe tona de dioxid de carbon (CO₂), o motorină de aproximativ 1,8 euro/litru și transferarea integrală a costului suplimentar în prețul de la pompă.

Obligația de a cumpăra certificate revine rafinăriilor, importatorilor de carburanți și distribuitorilor, potrivit Flote Auto. Aceștia vor plăti pentru conținutul de CO₂ al benzinei, motorinei și al altor combustibili utilizați în transportul rutier. Flotele și șoferii privați vor suporta impactul financiar la alimentare, dacă furnizorii includ această cheltuială în prețurile carburanților.

Prețul certificatelor determină suplimentul plătit pe litru

Arderea unui litru de motorină emite aproximativ 2,64 kg de CO₂, iar arderea unui litru de benzină emite 2,34 kg.

Motorină, la 45 euro/tonă de CO₂: un cost suplimentar de 11,9 cenți pe litru. La un preț de aproximativ 1,8 euro/litru, asta ar însemna o factură cu 6,6% mai mare pentru flotele din România, dacă furnizorii transferă costul integral.

Motorină, la 50 euro/tonă de CO₂: un cost suplimentar estimat de 13,2 cenți pe litru.

Baza de preț a carburantului schimbă creșterea procentuală a facturii. Dacă motorina revine la media anterioară războiului din Orientul Mijlociu, de 1,53 euro/litru, impactul estimat al primului scenariu ar fi de 7,8%.

Pentru benzină, Flote Auto estimează un cost suplimentar de 10,5 cenți pe litru la 45 euro/tonă de CO₂ și de 11,7 cenți pe litru la 50 euro/tonă de CO₂. La un preț mediu de 1,5-1,6 euro/litru, primul scenariu ar însemna o scumpire de aproximativ 6,6%.

Există și un mecanism de intervenție: dacă prețurile la licitații depășesc 45 euro/tonă de CO₂ în 2028, Uniunea Europeană (UE) poate elibera permise suplimentare din rezerva de stabilitate. Scopul este limitarea creșterii prețurilor când cererea depășește oferta.

Carburanții pot schimba comparația economică dintre motorizări

Carburanții reprezintă 20-30% din costul total de deținere a unui vehicul (TCO), adică ansamblul cheltuielilor asociate deținerii și utilizării acestuia. Ponderea crește odată cu numărul de kilometri parcurși. Scumpirea alimentărilor ar putea face vehiculele electrice cu baterie mai convenabile în această comparație.

Presiunea asupra bugetelor de transport exista deja înainte de introducerea certificatelor. În aprilie 2026, prețurile motorinei crescuseră cu aproape 32,7% în România și cu 33% în UE față de aprilie 2025, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE), citată de Flote Auto, a calculat că economiile anuale la combustibil asociate utilizării unui vehicul electric în UE au crescut cu 35% în aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025.

„Pentru flotele corporative care parcurg distanțe lungi, economiile costurilor de funcționare pot fi de câteva ori mai mari decât pentru consumatorul privat”, a apreciat AIE, citată de Flote Auto.

Flotele diesel, în special cele cu utilitare ușoare, sunt întârziate în procesul de electrificare și sensibile la prețurile combustibililor. Aplicarea ETS2 ar putea accelera înlocuirea acestor vehicule cu modele electrice.

Certificatele intră în calcul după amânarea cu un an

Sistemul a fost introdus în 2023 prin pachetul legislativ european „Fit for 55” și vizează emisiile rezultate din arderea combustibililor în transportul rutier. Datele Agenției Europene de Mediu, citate de Flote Auto, arată că aceste emisii au scăzut cu doar 4,4% din 2005, în pofida motoarelor mai eficiente, a introducerii biocombustibililor și a adoptării vehiculelor electrice.

Companiile petroliere și de combustibil au fost obligate să înceapă monitorizarea și raportarea emisiilor în 2025. Comisia Europeană a amânat însă introducerea certificatelor cu 12 luni, din 2027 în 2028.

Certificatele vor fi vândute prin licitații organizate de Bursa Europeană de Energie. Statele membre vor trebui să folosească veniturile colectate pentru acțiuni climatice și măsuri sociale. Comisia Europeană urmărește prin ETS2 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 42% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Sistemul urmărește atât electrificarea, cât și deplasarea cu un consum mai mic de energie, inclusiv prin schimbarea modurilor de transport. Flote Auto amintește că standardele de eficiență introduse după criza petrolului din anii 1970 au dus la dublarea performanței în economia de carburanți. Comisia Europeană speră la un efect similar, prin trecerea la propulsie electrică pe baterii sau prin utilizarea carburanților ecologici.

Fondul Social pentru Climă ar putea susține programul Rabla

Impactul estimat pentru România privește și combustibilii utilizați la încălzirea locuințelor. „ETS2 pentru România ar introduce un cost al emisiilor de CO ₂ pentru combustibilii utilizați la încălzirea locuințelor și în transportul rutier. Acest cost va face ca prețul gazului, cărbunelui, păcurii, benzinei și motorinei sa fie mai mare cu 3-15% față de cel din prezent”, estimează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), citat de Flote Auto.

Fondul Social pentru Climă, finanțat din ETS2, este destinat compensării impactului asupra populației și întreprinderilor mici. România este unul dintre principalii beneficiari, cu o alocare estimată la aproximativ 8 miliarde de euro.

Autoritățile române iau în calcul finanțarea programului Rabla din acest fond, cu stimulente pentru microîntreprinderile vulnerabile și utilizatorii de transport vulnerabili.

Prima categorie cuprinde microîntreprinderile fără mijloacele necesare pentru achiziționarea de vehicule cu emisii zero sau scăzute ori pentru trecerea la transport durabil alternativ, inclusiv transport public.

A doua categorie include persoane și gospodării afectate de sărăcie din perspectiva transporturilor, inclusiv cele cu venituri mici și medii inferioare, care nu pot finanța vehicule cu emisii zero sau reduse ori alternative durabile de deplasare.

La sfârșitul lui 2025, Comisia Europeană a aprobat primul plan național din cadrul fondului, cel al Suediei. Pentru perioada 2026-2032, acesta prevede mobilizarea a aproximativ 532,8 milioane de euro, dintre care 389,7 milioane de euro prin Fondul Social pentru Climă, restul provenind din resurse naționale. Planul urmărește accesul gospodăriilor afectate de creșterea costurilor de transport la mobilitate cu emisii reduse sau zero.

Pregătirea bugetelor începe cu rutele și contractele existente

Pentru companiile care gestionează flote, Flote Auto indică următorii pași de pregătire:

Analizarea costurilor actuale de transport.

Pregătirea scenariilor de creștere a prețurilor combustibililor.

Revizuirea contractelor cu clienții.

Evaluarea structurii flotei.

Evaluarea planurilor de investiții.

Datele financiare corecte, contabilitatea și consultanța strategică pot susține identificarea rutelor neprofitabile, renegocierea contractelor și deciziile de modernizare a flotei.