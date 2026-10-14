Cumpărătorii de lemn pentru încălzirea locuințelor găsesc la Romsilva prețuri diferite după specie, sortiment și condițiile de livrare. În primele nouă luni din 2026, prețul mediu al vânzărilor directe către populație a fost de aproximativ 280 de lei pe metru cub, similar celui din 2025. Transportul și pregătirea lemnului sunt servicii care, acolo unde sunt disponibile, se plătesc separat.

Informațiile au fost relatate de News.ro. Regia Națională a Pădurilor, Romsilva, a vândut direct populației 1,24 milioane de metri cubi în această perioadă, potrivit comunicatului de presă al regiei. Pentru o achiziție concretă, prețul se verifică la unitatea care comercializează lemnul, împreună cu disponibilitatea sortimentului și condițiile de livrare.

Forma de vânzare determină prețul și unitatea de măsură

Lemnul pentru foc comercializat la locul recoltării are un preț care variază, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub. Acest interval privește cumpărarea din locul în care lemnul este recoltat, nu serviciile suplimentare oferite de unele ocoale silvice.

Pentru lemnul paletizat livrat din depozitele regiei, prețul poate ajunge până la 700 de lei pe palet. Oferta este exprimată pe palet, în timp ce prețurile de la locul recoltării sunt exprimate pe metru cub; fiecare variantă trebuie urmărită cu unitatea de vânzare comunicată de furnizor.

În anumite subunități, lemnul se comercializează vrac, adică fără ambalare, în saci sau paletizat. Forma disponibilă depinde de oferta punctului de vânzare.

Ocolul silvic indică punctele de vânzare cu stoc disponibil

Accesul la depozite și depunerea cererilor sunt explicate de Romsilva în comunicatul de presă: „Persoanele interesate să cumpere lemn pentru încălzirea locuințelor se pot adresa ocoalelor silvice din zona de domiciliu. În funcție de stocurile disponibile și de numărul solicitărilor, personalul silvic îi va îndruma către depozitele sau punctele de vânzare unde există lemn pentru foc disponibil. Solicitările de cumpărare pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă. Informații privind disponibilitatea lemnului pentru foc pot fi obținute și de la personalul silvic din teren”.

În același comunicat, regia precizează și unde sunt publicate oferta actualizată și prețurile de vânzare: „Solicitările de cumpărare pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă. Oferta actualizată de lemn pentru foc și prețurile de vânzare practicate de unitățile Romsilva sunt publicate pe site-ul www.rosilva.ro, la secțiunea” „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”.

Lemnul pentru foc poate fi cumpărat și prin magazinul online al Romsilva, romsilva.store, prin care regia oferă această resursă populației, pe lângă vânzarea prin ocoalele silvice. Oferta locală și condițiile de comercializare rămân reperele achiziției, indiferent dacă solicitarea este făcută la ocolul silvic sau este folosit canalul online.

Transportul și pregătirea lemnului se asigură la cerere, contra cost

Unele ocoale silvice pot presta serviciile de mai jos, dacă dispun de dotările necesare:

Transportul lemnului la domiciliu, la cererea cumpărătorului și contra cost.

Secționarea lemnului, adică tăierea în bucăți, la cerere și contra cost.

Despicarea lemnului, la cerere și contra cost.

Disponibilitatea acestor servicii este condiționată de dotările ocolului silvic. Prețul lemnului și tarifele serviciilor solicitate sunt componente distincte ale achiziției.

Documentele de proveniență se cer indiferent de furnizor

Romsilva recomandă cumpărătorilor să solicite avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal. Acestea sunt documentele legale care atestă proveniența lemnului.

Recomandarea privește achizițiile de la orice furnizor. Lemnul pentru foc este comercializat în România și de alți operatori economici, nu numai de regie.

Stocurile vor fi completate pe măsura recoltării

Potrivit Romsilva, unitățile regiei dispun în prezent de stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc, disponibile pentru comercializare către populație.

În calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului, regia are obligația legală de a asigura anual minimum un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund destinat încălzirii. Pentru lemnul rotund, diametrul la capătul gros trebuie să fie de maximum 24 de centimetri, potrivit precizărilor Romsilva.

Romsilva gestionează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului și, în baza contractelor de administrare, alte păduri. Potrivit regiei, toate pădurile proprietate publică a statului pe care le administrează au certificare pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale.

Stocurile destinate populației vor fi completate pe măsura lucrărilor de recoltare. Romsilva estimează că volumul total oferit pentru încălzirea locuințelor în cursul anului 2026 va ajunge la aproximativ 2 milioane de metri cubi, similar celui din ultimii ani.