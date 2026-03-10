Un căpitan de 30 de ani a murit înecat la Baza Aeriană Borcea încercând să salveze un câine

O tragedie a avut loc marți după-amiază la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea. Un căpitan al Forțelor Aeriene Române, aflat în misiune, a murit după ce a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă.

Victima este căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, care activa la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Incidentul a fost confirmat oficial de Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat de presă, citat de Digi24. „Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Octavian Palferenț, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune”, se arată în comunicat.

Cum s-a produs tragedia

Gestul eroic al ofițerului s-a transformat rapid într-un coșmar. Conform primelor informații, militarul nu a ezitat să sară în ajutorul unui câine care căzuse într-un bazin de apă aflat în incinta unității militare. Un coleg a observat scena și l-a scos pe căpitan din apă, iar personalul bazei a început imediat manevrele de resuscitare.

„Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență”, au transmis reprezentanții MApN. Eforturile salvatorilor au fost, însă, în zadar. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. „Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, mai precizează comunicatul.

Ancheta în desfășurare

Căpitanul Palferenț Octavian avea 30 de ani, era căsătorit și nu avea copii. Moartea sa subită a lăsat în urmă o familie îndurerată și multe întrebări. Pentru a elucida exact cum s-a petrecut incidentul, autoritățile au demarat o investigație amănunțită.

Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că o anchetă este în plină desfășurare. „Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, au transmis oficialii.

Mesajul Ministerului Apărării

Conducerea armatei a transmis un mesaj de condoleanțe familiei militarului decedat. Întregul personal al unităților implicate și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a conchis sursa citată.