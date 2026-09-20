Liderii PSD ar urma să refuze în bloc susținerea Guvernului Mureșan, căruia îi mai lipsesc 50 de voturi

Președinții organizațiilor Partidului Social Democrat (PSD) ar urma să decidă în bloc, luni, 21 septembrie 2026, ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să nu primească niciun vot social-democrat la învestire, potrivit unor surse politice citate de Adevărul.ro. Candidatul mai are nevoie de 50 de voturi pentru a obține susținerea Parlamentului.

Eurodeputatul PNL are în prezent sprijinul PNL, USR și UDMR. Potrivit Adevărul, votul PSD este decisiv pentru instalarea Guvernului Mureșan: fără social-democrați, singura alternativă teoretică ar fi o alianță cu AUR. Mureșan a exclus însă această variantă de la început.

Sorin Grindeanu le-ar fi transmis șefilor de filiale că premierul desemnat nu are nicio șansă să strângă o majoritate parlamentară. Liderii social-democrați îl numesc „micul Bolojan” și resping perspectiva ca acesta să ajungă la Palatul Victoria, relatează Adevărul.

„Nu l-am dat jos pe Bolojan ca să punem un alt Bolojan mai tânăr în funcția de prim-ministru.”

Liberalii pregătesc o ofertă de împărțire a guvernării

Ilie Bolojan ar urma să îi propună lui Sorin Grindeanu o rotativă guvernamentală, adică o preluare succesivă a conducerii Guvernului. Oferta pregătită de liberali prevede ca Mureșan să conducă Executivul timp de un an, iar PSD să vină la putere în 2028, în plin an electoral, potrivit Adevărul.

Publicația apreciază că oferta are șanse mici să fie acceptată, deoarece social-democrații nu concep să rămână în opoziție încă un an și cer participarea la guvernare.

PSD a respins deja propunerea de a vota pentru învestire, scrie Adevărul.

Liderii PNL contestă intenția din spatele desemnării propriului candidat

Deși Mureșan a fost propunerea oficială a partidului pentru funcția de premier, liberalii au interpretat desemnarea sa drept un nou gest ostil al președintelui Nicușor Dan, potrivit Adevărul.

Liderii PNL susțin că ar fi existat o înțelegere prealabilă între șeful statului și Sorin Grindeanu: nominalizarea ar fi fost făcută doar formal, pentru ca PSD să primească ulterior șansa guvernării.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a publicat sâmbătă, 19 septembrie, un sondaj pe Facebook despre susținerea Guvernului Mureșan în Parlament. După aproximativ cinci ore, 88% dintre respondenți se pronunțaseră împotriva unui vot favorabil al social-democraților.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie 2026, de la ora 11.00, la sediul central al partidului, pentru discutarea poziției privind învestirea.