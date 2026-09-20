Cheltuielile de bază pentru o familie de două persoane sunt estimate la aproape 8.000 de lei lunar

Cheltuielile strict necesare pentru o familie formată din două persoane sunt estimate la aproape 8.000 de lei lunar, potrivit Antena 3 CNN (YouTube), în relatarea publicată pe 20 septembrie 2026. Calculul include locuința, hrana, combustibilul, facturile, sănătatea și educația.

Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN, a prezentat următoarea împărțire a bugetului lunar:

Chirie sau rată pentru locuință: 2.600 de lei.

Mâncare pentru două persoane: 3.000 de lei.

Combustibil: peste 1.000 de lei pentru două plinuri pe lună.

Facturi: o sumă estimată la 800 de lei.

Sănătate și educație: aproximativ 500 de lei.

Potrivit estimării prezentate de reporter, persoanelor plătite cu salariul minim le-ar lipsi aproximativ 2.500 de lei pentru a acoperi aceste cheltuieli.

Pentru salariații cu venit mediu, necesitățile de bază ar consuma 70% din venit, conform aceleiași relatări. Îmbrăcămintea, economiile și vacanțele nu sunt incluse în cheltuielile considerate strict necesare.

Datele Eurostat indică o rată a inflației de 6,2% pentru România

Antena 3 CNN (YouTube) indică pentru România o rată a inflației de 6,2%, pe baza unor date atribuite Eurostat. Postul afirmă că România are cea mai accelerată creștere a prețurilor din Uniunea Europeană.

În material, Georgiana Iuzic spune textual: „România este campioana scumpirilor cu o rată a inflației de 6,2%, de două ori mai mare decât media Uniunii Europene.”

Carburanții și cursul valutar contribuie la scumpiri, afirmă postul

Georgiana Iuzic leagă creșterea prețurilor produselor și serviciilor de scumpirea combustibililor și vorbește despre prețuri record la pompă. Costurile carburanților se transferă către prețurile de la raft, potrivit Antena 3 CNN (YouTube).

Postul afirmă totodată că veniturile românilor sunt înghețate de aproape doi ani. În aceeași relatare, depășirea pragului de 5 lei și 26 de bani pentru un euro este asociată cu chirii mai scumpe, rate mai mari și creșteri ale prețurilor produselor.

Una din cinci familii are restanțe la plăți, în special la facturi, potrivit cifrelor prezentate de reporter. Ponderea ajunge la 21% dintre familiile din mediul rural, față de 15% dintre cele din mediul urban.