BNR propune capital cumulat de 6,2 milioane de euro pentru IFN-urile cu mai multe activități

Banca Națională a României propune un capital social de până la 6,2 milioane de euro, circa 32,63 milioane de lei la cursul de referință din 15 septembrie 2026, pentru instituțiile financiare nebancare care combină creditarea, finanțarea imobiliară și emiterea de garanții. Proiectul ar opri și acordarea creditelor noi de către IFN-urile a căror activitate este suspendată temporar sau limitată de BNR, potrivit Economica.net.

În prezent, capitalul obligatoriu este de 200.000 de euro, circa 1,05 milioane de lei, pentru IFN-urile obișnuite și de 3 milioane de euro, circa 15,79 milioane de lei, pentru cele care acordă credite ipotecare sau emit garanții. Regulamentul privind funcționarea acestor instituții a fost modificat ultima dată în 2017.

Cerința de capital se va calcula după activitățile combinate

Proiectul păstrează pragul minim de 200.000 de euro pentru activitățile obișnuite de creditare. Pentru creditele ipotecare sau imobiliare și leasingul financiar imobiliar, cerința propusă ajunge la 3 milioane de euro.

Același prag de 3 milioane de euro se aplică IFN-urilor care emit garanții sau își asumă angajamente de garantare. Diferența apare în cazul instituțiilor cu activități multiple: un IFN nu va mai putea trata separat cerința de capital aferentă fiecărei linii de afaceri, ci va intra sub pragurile cumulate din regulament.

Cerința maximă vizează instituțiile care reunesc creditarea obișnuită, creditele imobiliare și, eventual, emiterea de garanții. Pentru acestea, capitalul social ar trebui să atingă 6,2 milioane de euro.

IFN-urile care solicită înscrierea în Registrul general și funcționează și ca instituții de plată sau emitenți de monedă electronică trebuie să subscrie și să verse capitalul necesar cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii.

Regula se aplică inclusiv atunci când valoarea capitalului subscris și vărsat pentru activitatea de instituție de plată sau de emitent de monedă electronică depășește cerința de capital stabilită separat pentru serviciile de plată ori activitatea cu monedă electronică.

O sancțiune a BNR va opri creditele și garanțiile noi

Dacă BNR suspendă temporar sau limitează activitatea unei instituții, aceasta nu va mai putea acorda credite noi până la încetarea sancțiunii. Contractele aflate deja în derulare vor putea continua până la scadență.

Excepția privește anumite trageri noi din facilitățile existente. Acestea nu vor mai fi permise dacă necesită reevaluarea eligibilității clientului, o aprobare nouă sau modificarea contractului.

Restricțiile se extind și asupra activității de garantare. În perioada sancțiunii, instituția nu va putea emite garanții noi, nu își va putea asuma alte angajamente de garantare și nu va putea modifica ori prelungi garanțiile existente.

Conducătorii IFN-urilor vor avea praguri minime de experiență

Conducătorii IFN-urilor trebuie să demonstreze că au cunoștințe teoretice și practice adecvate activităților instituției, precum și experiență relevantă într-o funcție de conducere și în domeniul creditării. Proiectul stabilește ca repere minimum un an într-o funcție de conducere la o instituție financiară relevantă și minimum doi ani de experiență în creditare.

Evaluarea include domiciliul sau reședința în România, timpul suficient alocat funcției, absența conflictelor de interese și reputația corespunzătoare. Dacă instituția are conducători străini, cel puțin unul dintre aceștia trebuie să cunoască limba română la nivel B1.

Calculul lichidității va include mai strict facilitățile și garanțiile

Proiectul schimbă și tratamentul activelor și angajamentelor cu scadența de până la 30 de zile. Pentru creditele revolving, adică facilitățile care permit reutilizarea sumelor rambursate, calculul va include suma minimă care trebuie plătită în următoarele 30 de zile. În anumite situații va fi luată în considerare întreaga facilitate de creditare.

Pentru garanții și angajamente, necesarul de lichiditate va fi calculat prin aplicarea unui coeficient de 30%. Proiectul adaugă totodată cerințe de guvernanță corporativă și detaliază tratamentul garanțiilor imobiliare, însă nivelul de garantare rămâne la 50%.