Un penalty ratat de Vinicius în repriza secundă a tensionat atmosfera pe Santiago Bernabeu, în duelul din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Manchester City. Starul brazilian a reacționat imediat cu un gest prin care și-a cerut scuze fanilor, într-un meci în care coechipierul său, Federico Valverde, a strălucit.

Partida, contând pentru turul optimilor de finală ale competiției, a fost marcată de intervenția excepțională a lui Gianluigi Donnarumma în minutul 58. Potrivit Prosport, în ciuda ratării lui Vinicius, Federico Valverde a avut o prestație magnifică, marcând de trei ori în prima repriză și stabilind scorul la pauză la 3-0.

Penalty ratat și gest de iertare pe Bernabeu

Momentul cheie al reprizei secunde s-a petrecut în minutul 58, când Real Madrid a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Vinicius Junior a executat, trimițând balonul în dreapta, jos, însă portarul Gianluigi Donnarumma a avut o intervenție excepțională și a respins. Imediat după ratare, fotbalistul de atac de sub comanda lui Alvaro Arbeloa a dus o mână la piept, în dreptul inimii, iar cu cealaltă a făcut un semn prin care și-a cerut iertare în fața fanilor.

Valverde, eroul primei reprize cu un hat-trick spectaculos

Dacă Vinicius nu a reușit să înscrie de la punctul cu var, Federico Valverde a fost omul meciului pentru madrileni. Mijlocașul uruguayan a marcat de trei ori în poarta „cetățenilor” în prima parte a jocului. Valverde a ieșit la rampă în minutele 20, 27 și 42. Trebuie menționat faptul că Vinicius i-a dat o pasă decisivă colegului său la faza celui de-al doilea gol, contribuind astfel la avantajul echipei sale.

Jucători de sute de milioane de euro

Cei doi protagoniști ai serii au valori de piață impresionante. Conform platformei de specialitate Transfermarkt, Vinicius beneficiază de o cotă de piață de 150.000.000 de euro. Colegul său, Federico Valverde, valorează 120.000.000 de euro. Vinicius a fost transferat în Spania în vara anului 2018, de la Flamengo, pentru suma de 45.000.000 de euro. Contractul său cu Real Madrid expiră pe 30 iunie 2027, în timp ce înțelegerea lui Valverde este valabilă până pe 30 iunie 2029.

Echipele de start trimise de Arbeloa și Guardiola

Cei doi antrenori au început meciul cu următoarele formule, partida fiind arbitrată de italianul Maurizio Mariani.

Real Madrid (4-3-3):

Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy – Valverde, Tchouameni, Pitarch – Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior

Antrenor: Alvaro Arbeloa

Manchester City (4-2-3-1):

Donnarumma – Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly – Rodri, Bernardo Silva – Savinho, Semenyo, Doku – Haaland

Antrenor: Pep Guardiola