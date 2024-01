Interviu cu Laura Dumitrescu: De la Eko Group la Ascendio, O Călătorie Antreprenorială

Într-un interviu Laura ne-a împărtășit experiența sa, provocările întâmpinate și lecțiile învățate de-a lungul acestei călătorii fascinante.

Despre Începuturi și Motivații

Începutul meu în lumea afacerilor a fost inspirat de dorința de a aduce schimbări semnificative și inovatii în industria publicității, în special în publicitatea stradală. Fondând Eko Group impreuna cu alti doi asociati, am pus accentul pe sustenabilitate și eficiență, dorind să aducem o abordare proaspătă și responsabilă în modul în care publicitatea stradală afectează mediul și societatea. Viziunea mea a fost să construim o companie care nu doar să genereze profit, ci și să aibă un impact pozitiv asupra lumii. Am reusit doar o parte din cele propuse, au fost proiecte ce au ramas neimplementate, dar poate intr-o zi isi vor gasi drumul si acestea.

Despre Experiența la Eko Group

„Experiența mea la Eko Group a fost una plină de învățături. Am descoperit cât de crucial este managementul eficient și o cultură organizațională puternică. Mi-am dat seama că succesul în afaceri nu depinde doar de strategii bine gândite si de ambitie, ci și de echipa care le implementează. In acest mod, Eko Group a putut sa paseasca de la publicitatea stradala, la publicitatea prin display-uri digitale.

Despre Decizia de a Părăsi Eko Group

„Părăsirea Eko Group a fost o decizie dificilă. Nu este usor sa lasi in urma ceea ce a insemnat o parte importanta a vietii tale, munca ta, energia ta. Dar, am ales să urmez o cale care se alinia mai bine cu viziunea mea personală, dorind să explorez noi provocări și să valorific abilitățile mele într-un context nou . Este nevoie de mult curaj sa pleci dintr-un mediu stabil, pe care il cunosti pana la cel mai mic detaliu, cunosti fiecare piesa din intreg ansamblul, pentru ca ai lucrat la constructia acestuia, sa pasesti pe un teren inca neexplorat “

Provocări și Realizări cu Ascendio

„Construirea unei echipe noi și crearea unei culturi organizaționale puternice de la zero au fost provocări majore la Ascendio. Sunt mândră că am atras talente extraordinare și am creat un mediu unde inovația și creativitatea sunt la ordinea zilei. Categoric exista multe obstacole, cu atat mai mult pentru un concept unic in Romania. Acest concept a luat nastere ca urmare a unei nevoi pe care am identificat-o in experienta mea ca avocat, dar mai ales ca antreprenor. Viziunea Ascendio este centrată pe inovație și adaptabilitate. Ne propunem să fim lideri în domeniul nostru, concentrându-ne pe dezvoltarea sustenabilă și abordări creative diferite de cele tradiționale. Ascendio este o solutie integrate pentru afaceri, atinge componentele principale ale unui business, departamentul financiar, departamentul juridic si departamentul de marketing.

Despre Leadership și Management

„Stilul meu de leadership s-a dezvoltat și acum pun un accent mai mare pe ascultare și colaborare. Cred că un lider eficient inspiră și împuternicește echipa să-și depășească limitele.”

Impactul și Viitorul

„Dorim ca Ascendio să devină un jucător cheie în industrie, aducând inovații care stabilesc noi standarde. Planurile noastre de viitor includ extinderea pe plan internațional și diversificarea portofoliului, vom veni cu vesti cat de curand despre acest subiect “

Despre Echilibru în Viață

„Menținerea echilibrului este esențială pentru mine. Timpul petrecut cu familia și în aer liber, precum și practica yoga și meditația, sunt cruciale pentru menținerea clarității mentale și concentrării.”

Învățături pentru Alții

„Cel mai important sfat pe care îl pot oferi este să fii autentic și să-ți urmezi pasiunile. Succesul vine atunci când faci ceea ce iubești și ești dedicat viziunii tale, chiar și în fața provocărilor.”

Cu aceste cuvinte, Laura Dumitrescu ne-a oferit o fereastră în lumea sa, demonstrând că succesul nu este doar despre cifre și strategii, ci și despre pasiune, valori și adaptabilitate.