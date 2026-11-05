Persoanele cu handicap care primesc drepturile în cont vor avea plata programată vineri, 13 noiembrie 2026, cu o zi mai devreme decât data obișnuită. Pentru cei plătiți prin poștă, distribuirea începe pe 18 noiembrie, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Un adult cu handicap grav are două drepturi lunare care însumează 728 de lei, iar prestația pentru un copil cu handicap grav este de 548 de lei.

Plățile programate în noiembrie sunt pentru drepturile cuvenite în octombrie 2026. Data obișnuită a virării în cont este 14 ale lunii, dar 14 noiembrie cade sâmbătă. ANPIS a mutat această plată pe 13 noiembrie.

Prin poștă, 18 noiembrie este prima zi a distribuirii, nu data la care fiecare beneficiar primește banii. Cele două date anunțate de ANPIS arată când se face plata în funcție de modalitatea prin care ajung banii: în cont sau prin mandat poștal.

Cât primesc adulții și copiii în funcție de gradul de handicap

Sumele lunare publicate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj diferă după gradul de handicap și după vârsta beneficiarului. La adulții cu handicap grav sau accentuat, totalul cuprinde indemnizația și o a doua plată, numită buget personal complementar.

Adult cu handicap grav: 728 de lei pe lună, din care 529 de lei indemnizație și 199 de lei buget personal complementar.

Adult cu handicap accentuat: 496 de lei pe lună, din care 350 de lei indemnizație și 146 de lei buget personal complementar.

Adult cu handicap mediu: 80 de lei pe lună, buget personal complementar.

Copil cu handicap grav: 548 de lei pe lună.

Copil cu handicap accentuat: 397 de lei pe lună.

Copil cu handicap mediu: 199 de lei pe lună.

Acestea sunt sume lunare pentru categorii diferite de beneficiari, nu plăți care se adună între adult și copil. Potrivit Ministerului Muncii, prestațiile se acordă în funcție de gradul de handicap, indiferent de venituri, persoanelor care îndeplinesc condițiile dreptului.

Sumele pentru copii au crescut în 2026

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a anunțat la 7 aprilie 2026 că prestația lunară pentru copilul cu handicap grav a crescut de la 463 la 548 de lei. Pentru gradul accentuat, suma a urcat de la 232 la 397 de lei, iar pentru gradul mediu, de la 80 la 199 de lei. Cuantumurile adulților au rămas atunci neschimbate.

ANPIS a precizat că noile sume pentru copii se aplică drepturilor aferente lunii aprilie 2026 și au început să fie plătite în mai. Prin urmare, valorile pentru copii din calendarul de plată al lunii noiembrie nu reprezintă o nouă majorare.

Beneficiarii aflați deja în plată nu depun o cerere nouă

Adultul aflat deja în evidența direcției de asistență socială primește indemnizația din oficiu, cât timp documentul care arată gradul de handicap este valabil, potrivit fișei Ministerului Muncii. Pentru plata obișnuită din noiembrie nu este necesară o cerere nouă.

Și prestația copilului cu handicap se acordă din oficiu, fără cerere, dacă dreptul este stabilit, arată Ministerul Muncii. Pentru beneficiarii deja aflați în plată, următoarele repere sunt 13 noiembrie pentru conturi și începerea distribuirii prin poștă pe 18 noiembrie.