Aurul a trecut joi, 5 noiembrie 2026, de 4.100 de dolari pe uncie, în timp ce dolarul a slăbit față de alte valute, potrivit cotațiilor relatate de Mediafax. Pentru cei care au economii în dolari sau aur, schimbarea prețului internațional nu arată singură câți lei ar primi dacă ar vinde.

Aurul pentru livrare imediată costa 4.134,83 dolari pe uncie, cu 1,9% mai mult decât în ședința precedentă. Indicele care urmărește dolarul față de mai multe valute coborâse cu 0,22%, la 101,25 puncte. Indicele nu este cursul la care un dolar se schimbă în lei.

Cât valorau dolarul și aurul în lei

Cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), publicat pe 4 noiembrie și valabil pe 5 noiembrie, era de 4,7518 lei pentru un dolar, cu 0,0243 lei sub valoarea din ziua precedentă. La acest curs, 1.000 de dolari însemnau 4.751,80 lei, cu 24,30 lei mai puțin decât cu o zi înainte. Calculul arată valoarea la cursul BNR, nu suma oferită de o bancă la schimb.

BNR publica separat un preț de referință pentru aur de 617,3179 lei pe gram, cu 17,8625 lei mai mare decât în ziua bancară anterioară. Acesta nu este prețul la care un magazin sau o platformă cumpără aur de la un client. Nici cotația BNR publicată miercuri, nici prețul internațional relatat joi dimineață nu reprezintă o ofertă de tranzacționare la aceeași oră.

Scăderea dolarului și urcarea aurului au continuat mișcările din ședința precedentă. Potrivit Mediafax, indicele dolarului pierduse atunci 0,34%, iar aurul se scumpise cu aproximativ 3,4%. Nivelul indicelui de joi era cel mai redus din 30 septembrie, iar prețul aurului, cel mai ridicat din 22 octombrie.

Prețul de vânzare poate fi mai mic decât cotația afișată

Un deținător de dolari primește lei la cursul de cumpărare al băncii sau al casei de schimb, nu la cursul de referință al BNR. Cursurile de cumpărare și de vânzare sunt diferite, iar unele operațiuni au și comisioane. Prin urmare, cei 4.751,80 lei din exemplul cu 1.000 de dolari nu sunt o sumă garantată la ghișeu.

La aur, prețul internațional este exprimat în dolari pe uncie, în timp ce valoarea de referință a BNR este exprimată în lei pe gram. Mai intervine și prețul oferit efectiv la cumpărare sau la răscumpărare. Ca exemplu de cost, iCard arată că tarifele pentru tranzacțiile sale cu aur, stabilite de Bitpanda, includ un comision de 0,5% la cumpărare și de 1% la vânzare. Aceste tarife nu sunt valabile pentru toate locurile în care se tranzacționează aur.

Astfel, o creștere de 1,9% a cotației aurului în dolari nu este un câștig de 1,9% încasat în lei. Suma depinde de cursul dolarului la tranzacție, de prețul oferit pentru aur și de costurile plătite.

Ce date urmează după alegerile din SUA

Mișcările de joi au venit după alegerile americane din 3 noiembrie. Associated Press a relatat că democratul James Talarico a câștigat un loc de senator în Texas. Relatarea Mediafax menționează și o estimare a investitorilor de peste 80% pentru o majorare a dobânzii americane în decembrie; cifra este o așteptare a pieței, nu o decizie a băncii centrale.

Mediafax indica pentru vineri publicarea raportului american privind angajările din octombrie. Calendarul Rezervei Federale, banca centrală a SUA, programează următoarea ședință de dobândă pe 8 și 9 decembrie 2026, conferința de presă pe 9 decembrie și publicarea detaliilor ședinței pe 30 decembrie.

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