Alimentele și băuturile fără alcool s-au scumpit în România cu 2,6% în septembrie 2026 față de septembrie 2025, arată datele Eurostat. Pentru cumpărăturile gospodăriilor, prețurile au crescut mai repede decât media Uniunii Europene, de 0,6% în aceeași perioadă.

Diferența dintre cele două creșteri este de două puncte procentuale. Dacă aceleași cumpărături s-ar fi scumpit exact cât media din România, un coș care costa 100 de lei cu un an înainte ar fi ajuns la 102,60 lei. Suma plătită de fiecare familie depinde însă de produsele pe care le cumpără.

România a avut a treia creștere a prețurilor din UE

În septembrie 2026, numai două țări din Uniunea Europeană au avut creșteri mai mari decât România la alimente și băuturi fără alcool. Datele Eurostat pentru aceeași lună și aceeași categorie arată:

Cipru: scumpire de 4% față de septembrie 2025.

Spania: scumpire de 2,7%.

România: scumpire de 2,6%.

Malta: scumpire de 2,5%.

Portugalia: scumpire de 2,4%.

În alte 14 dintre cele 27 de state membre, prețurile acestei categorii erau mai mici decât cu un an înainte. Este vorba despre Grecia, Polonia, Belgia, Croația, Slovenia, Estonia, Lituania, Țările de Jos, Danemarca, Slovacia, Cehia, Ungaria, Letonia și Suedia.

Suedia a avut cea mai mare ieftinire, de 6,3% față de septembrie 2025. Parlamentul suedez a aprobat și reducerea taxei pe valoarea adăugată la alimente de la 12% la 6%, aplicată de la 1 aprilie 2026 până la 31 decembrie 2027. Comparația anuală a prețurilor nu arată cât din ieftinire se datorează acestei măsuri.

Față de 2021, alimentele costă cu aproape 52% mai mult în România

Creșterea de 2,6% măsoară numai ultimul an. Pentru o perioadă mai lungă, seria Eurostat pentru alimente și băuturi fără alcool arată un indice de 68,56 în septembrie 2021 și de 104,15 în septembrie 2026. Diferența dintre cei doi indici, raportată la valoarea din 2021, înseamnă o scumpire de aproximativ 51,9% în cinci ani.

Indicele nu este un preț în lei: valoarea 100 reprezintă nivelul mediu al prețurilor din 2025, anul folosit ca reper. Eurostat arată că, începând cu datele din ianuarie 2026, a schimbat clasificarea produselor și serviciilor folosită în această statistică, HICP, la ECOICOP versiunea 2. În HICP, alimentele și băuturile fără alcool formează categoria 01. Grupa urmărită aici rămâne cea a alimentelor și băuturilor fără alcool.

De ce apare și cifra de 3% pentru România

Institutul Național de Statistică a raportat pentru septembrie 2026 o scumpire anuală de 3% a mărfurilor alimentare, pe baza calculului național al prețurilor. Cifra de 2,6% folosită în comparația cu celelalte țări vine din calculul Eurostat pentru alimente și băuturi fără alcool. Grupele de produse și metodele de calcul diferă, așa că cele două procente nu descriu exact aceeași măsurătoare.

Septembrie este cea mai recentă lună din dosar cu date comparabile pentru toate statele UE. Eurostat publică, de regulă, datele finale pentru luna precedentă în jurul mijlocului lunii următoare; următoarea comparație va fi cea pentru octombrie 2026.