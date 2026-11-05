RAAL intenționează să concedieze 250 dintre cei 903 angajați, iar primele plecări sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. Informațiile au fost publicate de Profit.ro, care citează anunțul trimis agenției județene pentru ocuparea forței de muncă. Firma din Bistrița-Năsăud produce componente pentru sisteme de răcire.

Planul privește mai mult de un sfert din angajații actuali: 250 din 903 înseamnă aproximativ 28%. Este un plan de concediere, nu o confirmare că toate cele 250 de contracte au încetat. RAAL are acționariat format din salariați și este condusă de directorul general Paul Ilieș.

Primele concedieri sunt planificate pentru 15 noiembrie

Din cele 250 de posturi vizate, 180 sunt ocupate de muncitori, 40 de angajați care sprijină producția fără să lucreze direct la produse și 30 de angajați de birou. Aceasta este împărțirea prezentată de Profit.ro pe baza anunțului trimis agenției pentru ocuparea forței de muncă.

Data de 15 noiembrie privește începutul concedierilor planificate, nu plecarea tuturor celor 250 de oameni în aceeași zi. Pentru angajații vizați, pierderea locului de muncă înseamnă și pierderea salariului plătit de RAAL după încetarea contractului.

RAAL a mai anunțat două valuri de concedieri în 2026

La începutul anului, compania a anunțat că va renunța la 250 de angajați, dintr-un total de 1.538 de salariați la acel moment. În aprilie a urmat un anunț pentru încă 500 de posturi. Noul plan este al treilea din 2026. Cele 750 de concedieri anunțate anterior nu trebuie confundate cu un număr confirmat de contracte deja încheiate.

Problemele firmei au apărut și înaintea acestor trei anunțuri. În toamna anului 2024, RAAL a transmis că intenționa să renunțe la 300 dintre cei 1.855 de angajați de atunci. Totalurile de personal se referă la momente diferite; scăderea lor nu arată, singură, câți oameni au fost concediați efectiv în fiecare val.

Salariile întârziate au provocat proteste

Angajații RAAL din Prundu Bârgăului au protestat pe 22 septembrie 2026 după plăți salariale întârziate și incomplete. La acel moment, ei primiseră numai o parte din salariul pentru iulie și o sumă parțială din cel pentru august. Directorul general Paul Ilieș a declarat atunci că urma să facă o nouă plată și că firma discuta cu doi investitori.

La 26 octombrie 2026, Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis cererea RAAL de intrare în concordat preventiv, prin Hotărârea nr. 537. Este o procedură prin care o firmă aflată în dificultate încearcă să ajungă la o înțelegere cu cei cărora le datorează bani, pentru a evita insolvența.