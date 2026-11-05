Creditele noi în lei au avut o dobândă medie mai mică în septembrie 2026, iar depozitele noi în lei, una mai mare. Dobânda la credite a coborât la 7,70% pe an, în timp ce dobânda la depozite a urcat la 5,31%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Acestea sunt medii ale contractelor noi, nu dobânzi garantate fiecărui client.

Pentru cine pune bani deoparte, creșterea nu a fost suficientă ca dobânda medie să ajungă din urmă prețurile. Institutul Național de Statistică (INS) a calculat o creștere anuală a prețurilor de 6,6% în septembrie. În plus, din dobânda încasată la un depozit la termen se reține impozit.

Creditele noi în lei au avut dobânzi mai mici decât în august

Scăderea mediei pentru creditele noi în lei a fost de 0,17 puncte procentuale față de august. Pentru împrumuturile noi luate de populație, scăderea a fost de 0,18 puncte, iar pentru cele luate de firme, de 0,11 puncte. Creditele noi în euro au mers în direcția opusă.

Contracte noi August 2026, % pe an Septembrie 2026, % pe an Credite în lei, toate categoriile 7,87 7,70 Credite în lei pentru populație 7,60 7,42 Credite în lei pentru firme 8,49 8,38 Credite în euro 4,36 4,95 Depozite în lei, toate categoriile 5,26 5,31

Valorile pentru august rezultă din diferențele lunare publicate împreună cu mediile BNR pentru septembrie. Față de septembrie 2025, dobânda medie a creditelor noi în lei acordate firmelor a coborât cu 0,96 puncte procentuale, de la 9,34% la 8,38% pe an. Media tuturor creditelor noi în lei, de 7,70%, este apropiată de cea din aprilie 2025, când era 7,66%.

Dobânda afișată nu arată singură întregul cost al unui credit. Pentru împrumuturile noi de consum, dobânda anuală efectivă, care include dobânda și costurile obligatorii, a fost în medie 10,45% în septembrie, față de 10,71% în august, potrivit acelorași date BNR. Aceste valori nu sunt rate lunare și nu descriu o ofertă anume.

La depozite, impozitul reduce suma încasată

Dobânda medie a depozitelor noi în lei a crescut de la 5,26% în august la 5,31% pe an în septembrie. Era însă cu 0,20 puncte procentuale sub nivelul din septembrie 2025, de 5,51%. Pentru depozitele noi ale populației, media din septembrie 2026 a fost 5,07% pe an; media de 5,31% cuprinde și alte categorii de clienți.

La o depunere ipotetică de 10.000 de lei pentru 12 luni, cu dobândă de 5,31% pe an și fără adăugarea dobânzii la suma depusă între timp, dobânda brută ar fi 531 de lei. Impozitul de 10% aplicat dobânzii depozitelor la termen ar fi 53,10 lei. Ar rămâne 477,90 lei, iar suma de la scadență ar fi 10.477,90 lei, înaintea eventualelor comisioane. Calculul folosește o medie, nu o ofertă bancară.

Dobânda medie de 5,31% era sub inflația anuală de 6,6% din septembrie. Raportată la creșterea prețurilor din acel moment, diferența în putere de cumpărare era de aproximativ minus 1,21% pe an. Inflația măsoară însă prețurile deja crescute în ultimul an; ea nu stabilește cât vor crește în cele 12 luni ale unui depozit deschis acum.

Ratele creditelor deja în plată nu scad automat

Cifrele principale privesc împrumuturile nou-acordate. Separat, media dobânzilor la creditele în lei aflate deja în plată a fost 8,07% în septembrie, față de 8,08% în august și 8,64% în septembrie 2025. Pentru creditele în lei destinate locuințelor și aflate în plată, media a fost 6,23%, față de 6,25% în august și 6,73% cu un an înainte.

O medie mai mică nu schimbă automat rata lunară dintr-un contract existent. Dobânda plătită de fiecare client depinde de condițiile acelui contract și, dacă este variabilă, de momentul la care se recalculează.