Creditele noi în lei au avut o dobândă medie mai mică în septembrie 2026, iar depozitele noi în lei, una mai mare. Dobânda la credite a coborât la 7,70% pe an, în timp ce dobânda la depozite a urcat la 5,31%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Acestea sunt medii ale contractelor noi, nu dobânzi garantate fiecărui client.
Pentru cine pune bani deoparte, creșterea nu a fost suficientă ca dobânda medie să ajungă din urmă prețurile. Institutul Național de Statistică (INS) a calculat o creștere anuală a prețurilor de 6,6% în septembrie. În plus, din dobânda încasată la un depozit la termen se reține impozit.
Creditele noi în lei au avut dobânzi mai mici decât în august
Scăderea mediei pentru creditele noi în lei a fost de 0,17 puncte procentuale față de august. Pentru împrumuturile noi luate de populație, scăderea a fost de 0,18 puncte, iar pentru cele luate de firme, de 0,11 puncte. Creditele noi în euro au mers în direcția opusă.
|Contracte noi
|August 2026, % pe an
|Septembrie 2026, % pe an
|Credite în lei, toate categoriile
|7,87
|7,70
|Credite în lei pentru populație
|7,60
|7,42
|Credite în lei pentru firme
|8,49
|8,38
|Credite în euro
|4,36
|4,95
|Depozite în lei, toate categoriile
|5,26
|5,31
Valorile pentru august rezultă din diferențele lunare publicate împreună cu mediile BNR pentru septembrie. Față de septembrie 2025, dobânda medie a creditelor noi în lei acordate firmelor a coborât cu 0,96 puncte procentuale, de la 9,34% la 8,38% pe an. Media tuturor creditelor noi în lei, de 7,70%, este apropiată de cea din aprilie 2025, când era 7,66%.
Dobânda afișată nu arată singură întregul cost al unui credit. Pentru împrumuturile noi de consum, dobânda anuală efectivă, care include dobânda și costurile obligatorii, a fost în medie 10,45% în septembrie, față de 10,71% în august, potrivit acelorași date BNR. Aceste valori nu sunt rate lunare și nu descriu o ofertă anume.
La depozite, impozitul reduce suma încasată
Dobânda medie a depozitelor noi în lei a crescut de la 5,26% în august la 5,31% pe an în septembrie. Era însă cu 0,20 puncte procentuale sub nivelul din septembrie 2025, de 5,51%. Pentru depozitele noi ale populației, media din septembrie 2026 a fost 5,07% pe an; media de 5,31% cuprinde și alte categorii de clienți.
La o depunere ipotetică de 10.000 de lei pentru 12 luni, cu dobândă de 5,31% pe an și fără adăugarea dobânzii la suma depusă între timp, dobânda brută ar fi 531 de lei. Impozitul de 10% aplicat dobânzii depozitelor la termen ar fi 53,10 lei. Ar rămâne 477,90 lei, iar suma de la scadență ar fi 10.477,90 lei, înaintea eventualelor comisioane. Calculul folosește o medie, nu o ofertă bancară.
Dobânda medie de 5,31% era sub inflația anuală de 6,6% din septembrie. Raportată la creșterea prețurilor din acel moment, diferența în putere de cumpărare era de aproximativ minus 1,21% pe an. Inflația măsoară însă prețurile deja crescute în ultimul an; ea nu stabilește cât vor crește în cele 12 luni ale unui depozit deschis acum.
Ratele creditelor deja în plată nu scad automat
Cifrele principale privesc împrumuturile nou-acordate. Separat, media dobânzilor la creditele în lei aflate deja în plată a fost 8,07% în septembrie, față de 8,08% în august și 8,64% în septembrie 2025. Pentru creditele în lei destinate locuințelor și aflate în plată, media a fost 6,23%, față de 6,25% în august și 6,73% cu un an înainte.
O medie mai mică nu schimbă automat rata lunară dintr-un contract existent. Dobânda plătită de fiecare client depinde de condițiile acelui contract și, dacă este variabilă, de momentul la care se recalculează.
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