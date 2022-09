Cum citești corect codurile și caracteristicile anvelopelor?

Compatibilitatea autoturismului cu anvelopele utilizate este esențială pentru rularea în siguranța pe drumurile publice. Fiecare pneu prezintă caracteristici specifice, care îl fac potrivit pentru montarea pe un anumit model de autovehicul. Însă, toate aceste informații sunt exprimate sub forma unor cifre și litere care îi ajută pe conducătorii auto să facă alegerea corectă atunci când își cumpără cauciucuri noi. Dacă vrei să afli cum se citesc corect inscripțiile de pe flancul anvelopelor, iată câteva informații pe care trebuie să le cunoști despre aceste coduri.

Semnificația marcajelor de pe anvelope

Ca să găsești cauciucurile adecvate pentru autoturismul tău trebuie să știi cum să interpretezi detaliile menționate pe anvelope. Una dintre caracteristicile importante ale pneurilor vizează dimensiunea acestora. Mărimea apare codificată într-un șir de cifre și litere, care include și detalii referitoare la indicii de sarcină și de viteză. Dacă îți îndrepți atenția spre anumite tipuri de anvelope disponibile în magazinul online al unui producător sau distribuitor poți observa specificații de genul 205/55 R16 91V. Descoperă ce reprezintă acestea:

205 – indică lățimea anvelopei, măsurată în milimetri, de la un flanc la altul;

55 – raportul nominal de aspect, dintre secțiunea transversală și lățimea cauciucului. Se exprimă procentual, iar o valoare de 55 arată faptul că înălțimea pneului este de 55% din lățimea sa;

R – litera face referire la construcția cauciucului, în cazul de față fiind o anvelopă radială;

16 – dimensiunea anvelopei, măsurată în inch;

91 – indicele de sarcină al cauciucului, respectiv capacitatea portantă maximă exprimată în kilograme. Valoarea 91 indică abilitatea pneului de a transporta o greutate de 615 kilograme. Indicele de sarcină poate avea valori de la 62 (265 kg) până la 126 (1700 kg);

V – indicele de viteză, în această situație maxim 240 km/h. Pentru cauciucurile destinate autoturismelor clasa de viteză începe de la J (100 km/h) și crește în ordine alfabetică până la Y (300 km/h).

Inscripții suplimentare pe anvelope

În plus față de codul menționat pe cauciuc mai pot apărea și marcaje suplimentare ce prezintă proprietăți specifice. Astfel, este vorba despre anul de fabricare al pneului, țara de origine sau presiunea. DOT este un marcaj ce arată că anvelopa respectă standardele US Department of Transportation. După această inscripție apar 4 cifre, primele două reprezentând săptămâna, iar următoarele anul fabricației cauciucului.

Semnul OUTSIDE se referă la faptul că pneul trebuie montat cu partea respectivă în exterior, iar MAX LOAD indică presiunea maximă permisă. De asemenea, sub formă de cifră, de exemplu 72db, apare indicele privind nivelul de zgomot, exprimat în decibeli. Pe anumite anvelope există marcajul M+S (Mud-Snow) ce scoate în evidență faptul că sunt omologate pentru a putea fi folosite pe timp de iarnă, inscripția fiind obligatorie la cauciucurile de iarnă și cele all season.

RF înseamnă ranforsat și indică faptul că anvelopa are o capacitate mai mare de transport, în timp ce RFT este un marcaj RunFlat System pentru cauciucurile care asigură o deplasare de cel mult 80 de kilometri cu o viteză de 80 km/h în condiții de pană.

Ce reprezintă eticheta europeană

Pe lângă caracteristicile fizice ale pneurilor există și alte proprietăți demne de luat în considerare. Autoritățile europene le-au standardizat, iar acestea apar menționate pe eticheta europeană, care se aplică pe anvelopele noi. Printre cele mai semnificative caracteristici se numără consumul de combustibil, durabilitatea, distanțele de frânare, aderența pe diverse tipuri de carosabil sau zgomotul produs la rulare.

În funcție de producătorul mașinii, pe anvelope pot există și alte marcaje specifice companiei. De regulă, toate aceste informații sunt de ajutor pentru că dacă montezi cauciucuri necorespunzătoare poți avea probleme de manevrabilitate. Totodată, riști o amendă serioasă și chiar suspendarea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.