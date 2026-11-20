Indicele Nasdaq 100 a închis vineri, 20 noiembrie 2026, la 25.335,13 puncte, cu 4,46% sub ziua precedentă, potrivit datelor publicate de Nasdaq. Scăderea îi privește și pe românii care dețin acțiuni americane de tehnologie sau fonduri care urmăresc acest indice: valoarea investițiilor lor poate coborî, dar nu neapărat cu același procent.

Joi, indicele închisese la 26.517,05 puncte. Vineri, la ora 21:35, ora României, era la 25.206 puncte și pierdea 4,9%; aceea era o cotație din timpul ședinței, nu rezultatul de la închidere. Diferența arată de ce valoarea văzută într-o aplicație înainte de finalul tranzacțiilor se poate schimba.

Nasdaq 100 urmărește o sută dintre cele mai mari companii nefinanciare listate pe bursa Nasdaq. Scăderea sa nu se împarte în mod egal între acțiuni: vineri seară, unele firme care produc cipuri pentru inteligența artificială pierdeau mult mai mult decât indicele.

Ce acțiuni au scăzut și în ce fonduri se află

Cotațiile de mai jos au fost consemnate în cursul ședinței din 20 noiembrie, nu la închidere. A doua coloană de procente arată cât reprezenta fiecare acțiune, la 31 mai 2026, într-un fond Amundi care urmărește Nasdaq 100; aceste ponderi nu sunt cele din ziua scăderii.

Acțiune Scădere vineri, în timpul ședinței (%) Pondere în fondul Amundi, 31 mai 2026 (%) Nvidia 11 8,31 AMD 13,4 3,72 Micron 13 4,58 Broadcom 12,4 3,23 Tesla 7,2 3,52

Fondul Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc, administrat de Amundi Luxembourg SA, este listat pe mai multe burse europene. Un alt fond care urmărește indicele, QNDX, administrat de State Street Investment Management, avea 101 acțiuni în portofoliu la 30 septembrie 2026. Nvidia reprezenta atunci 8,35% din fond, iar Micron 5,04%; AMD avea 4,18%, iar Meta 3,27%.

Scăderea indicelui nu este pierderea exactă a unui investitor

La o investiție ipotetică de 10.000 de lei care ar fi urmat perfect indicele, o scădere de 4,46% ar însemna 446 de lei mai puțin. Aceasta nu este suma pierdută automat de cineva care deține un fond: rezultatul depinde de acțiunile din fond, de costuri, de prețul la care fondul se tranzacționează și de cursul valutar folosit pentru afișarea valorii în lei.

Un fond tranzacționat la bursă, numit și ETF, este cumpărat și vândut ca o acțiune, deși deține mai multe investiții. Administratorul QNDX arată că rezultatul fondului se poate abate de la cel al indicelui din cauza cheltuielilor și a tranzacțiilor. În perioade de agitație, prețul plătit pe bursă poate fi diferit și de valoarea acțiunilor deținute de fond. Accesul la fiecare fond depinde de brokerul folosit și de bursele pe care acesta permite tranzacții.

Scăderea a cuprins mai mult decât acțiunile din tehnologie

În săptămâna încheiată la 20 noiembrie, indicele Nasdaq Composite a pierdut 5,8%, S&P 500 a scăzut cu 5,4%, iar Dow Jones cu 6,1%, potrivit sintezei săptămânale a Hong Leong Bank. Nasdaq Composite nu este același indice cu Nasdaq 100, a cărui scădere de 4,46% se referă doar la ședința de vineri.

Vânzările au venit pe fondul îngrijorărilor legate de prețurile mari atinse de unele companii de inteligență artificială și de banii cheltuiți pentru dezvoltarea lor. Analiștii citați în știrea inițială au invocat și teama de dobânzi mai mari ori de încetinirea investițiilor în centre de date. AP a relatat și despre reacția politică împotriva extinderii centrelor de date după alegerile intermediare. Aceste explicații nu stabilesc cât a contribuit fiecare temere la scăderea de vineri.

Nasdaq a publicat valoarea de închidere a indicelui pentru 20 noiembrie. Pentru valoarea în lei a unei dețineri contează prețul fondului sau al acțiunii din contul investitorului și cursul folosit de broker.