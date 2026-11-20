Factura la curent poate fi mare pentru că ai folosit mai multă energie, plătești un preț mai mare sau ai de achitat sume din alte perioade. Ca să afli ce poți reduce, separă consumul în kWh de prețul final pe kWh și de restanțe, abonamente ori regularizări.

Ține lângă tine factura care te-a surprins, una mai veche, contractul și, dacă poți, o fotografie recentă a contorului. Nu compara doar totalurile de plată: două facturi pot acoperi perioade diferite sau una poate include datorii mai vechi.

Verifică factura în această ordine

Perioada: caută prima și ultima zi facturată, apoi numărul de kWh. Mai multe zile pot însemna o sumă mai mare, chiar dacă folosești zilnic la fel de mult curent. Indexurile: găsește numărul vechi și numărul nou înregistrate de contor. Diferența dintre ele arată consumul pentru intervalul citit. Felul citirii: vezi dacă indexul a fost citit de operator, transmis de tine sau estimat. Compară indexul final cu cel din fotografia contorului, ținând seama că fotografia poate fi făcută în altă zi. Prețul: caută prețul final pe kWh și perioada în care se aplică. Prețul energiei afișat separat nu reprezintă singur întregul cost al unui kWh. Alte sume: verifică abonamentul, serviciile, penalitățile, restanțele și regularizările. Totalul de plată poate include mai mult decât curentul folosit în perioada scrisă pe factură.

Ordinul ANRE nr. 6/2024 cere afișarea perioadei, consumului, scadenței și totalului cu TVA. Factura sau anexa arată și indexurile, precum și felul în care a fost stabilit consumul. Pentru clienții casnici, pe factură trebuie să apară intervalul de citire al operatorului, de maximum 3 luni.

O estimare poate aduce o regularizare

Dacă pe factură scrie „estimare”, consumul nu provine dintr-o nouă citire a contorului. Furnizorul poate folosi consumul convenit sau istoricul, iar la citirea reală compară consumul înregistrat cu cel facturat între timp. Regularizarea poate aduce o sumă de plată sau poate arăta că ai plătit prea mult.

Iată o factură-model, numai pentru a vedea calculul. Presupunem că același preț final, 1,70 lei/kWh, s-a aplicat întregii perioade, fără abonament, alte servicii ori restanțe:

Index vechi: 1.000 kWh; index nou, citit: 1.300 kWh.

1.000 kWh; 1.300 kWh. Consum înregistrat: 1.300 minus 1.000 = 300 kWh.

1.300 minus 1.000 = 300 kWh. Costul celor 300 kWh: 300 × 1,70 lei = 510 lei.

300 × 1,70 lei = 510 lei. Consum estimat și facturat anterior: 100 kWh, adică 170 lei la același preț.

100 kWh, adică 170 lei la același preț. Diferența la regularizare: 300 minus 100 = 200 kWh; 200 × 1,70 lei = 340 lei.

300 minus 100 = 200 kWh; 200 × 1,70 lei = 340 lei. Totalul de plată al facturii-model: 340 lei, deoarece cei 170 de lei au fost facturați anterior și nu există alte sume de adăugat.

Indexurile și consumurile din exemplu sunt alese doar pentru calcul. Prețul de 1,70 lei/kWh este orientativ, rotunjit dintr-o ofertă Electrica Furnizare publicată la 29 octombrie 2026, nu un tarif valabil pentru toți. Pe factura ta, prețurile din contract și eventualele alte sume pot schimba rezultatul.

Află dacă au crescut consumul sau prețul

Compară facturi pentru perioade apropiate ca durată. Împarte numărul de kWh la numărul de zile: dacă rezultatul a crescut, caută un aparat folosit mai mult sau o estimare corectată prin regularizare. Dacă numărul de kWh pe zi este apropiat, verifică prețul final, abonamentul și celelalte sume.

La un total de 300 de lei, de exemplu, 100 kWh la 1,70 lei/kWh înseamnă 170 de lei pentru consum. Ceilalți 130 de lei trebuie căutați în restul facturii; numai acest calcul nu arată dacă sunt restanțe, servicii sau o regularizare. Schema generală de plafonare a prețului la electricitate s-a încheiat la 30 iunie 2025, așa că o factură din 2026 nu se verifică folosind vechiul preț plafonat.

Prețul final nu este doar prețul energiei

Pe factură sau în anexă sunt prezentate componentele prețului final: energia, transportul, distribuția, serviciile de sistem, certificatele verzi, cogenerarea, acciza și TVA. În preț poate intra și contribuția CfD, prevăzută în lista componentelor din OUG nr. 6/2025. Distribuția diferă între zone, astfel că două contracte pot avea prețuri finale diferite.

Abonamentul, dacă există, se adaugă costului calculat pe kWh. Un serviciu separat, o penalitate sau un sold neachitat poate ridica totalul de plată fără ca prețul curentului folosit în acea perioadă să fi crescut.

Calculează costul aparatelor folosite mult

Începe cu încălzirea electrică, boilerul, aerul condiționat, uscătorul, mașina de spălat vase și aparatele care funcționează permanent, precum frigiderul și congelatorul. Înmulțește puterea aparatului, în kilowați, cu orele de folosire ca să obții kWh. Apoi înmulțește rezultatul cu prețul final din contract.

Un calorifer electric de 2 kW folosit 5 ore pe zi consumă 10 kWh pe zi, adică 300 kWh în 30 de zile. La prețul orientativ de 1,70 lei/kWh, costul este 510 lei, dacă funcționează la puterea indicată tot timpul. O oră mai puțin pe zi ar însemna 60 kWh și 102 lei mai puțin în același exemplu; consumul real depinde de timpul în care aparatul încălzește efectiv.

Poți folosi uscătorul mai rar când hainele se pot usca natural, poți porni mașinile de spălat cu încărcătură completă și poți alege programe care consumă mai puțină energie. La cumpărarea unui aparat, compară pe eticheta energetică consumul anual sau pe ciclu, nu numai clasa de la A la G.

Compară costul întreg al ofertelor

Introdu în comparatorul ANRE consumul anual și zona de distribuție. Pentru aceeași cantitate de energie, calculează costul anual din kWh înmulțiți cu prețul final, apoi adaugă abonamentul pentru zilele respective și celelalte costuri din ofertă. Comparatorul ia în calcul și componenta fixă lunară, dacă există.

O reducere de 0,10 lei/kWh înseamnă 120 de lei pe an la un consum de 100 kWh pe lună, înainte de abonament sau alte costuri. Verifică până când este valabil prețul, dacă este fix sau poate varia, durata contractului, scadența, avansul ori garanția cerută și costurile încetării înainte de termen. Schimbarea furnizorului este gratuită, însă unele contracte cu preț fix pe durată stabilită pot avea un cost de încetare anticipată; pașii schimbării sunt în ghidul dedicat acestui subiect.

Reclamă o factură care pare greșită

Trimite furnizorului reclamația privind facturarea în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii. Arată perioada și suma contestate și păstrează dovada trimiterii; dacă problema este consumul, adaugă indexul și fotografia contorului. Factura contestată nu trebuie achitată până la soluționarea plângerii. Dacă este greșită, furnizorul o anulează și emite una corectată, cu termenul de plată mutat.

Dacă răspunsul nu rezolvă problema, poți sesiza ANRE cu răspunsul furnizorului sau cu dovada că i-ai trimis reclamația. Termenul obișnuit de răspuns al ANRE este de 30 de zile și poate fi prelungit cu încă 30 de zile. Procedura completă este în ghidul despre contestarea facturii.

Întrebări frecvente

Când pot trimite indexul contorului?

Pe factură apare intervalul de autocitire. Acesta trebuie să aibă cel puțin 5 zile.

Când primesc înapoi banii plătiți în plus?

Dacă regularizarea arată că un client casnic a plătit în plus peste 100 de lei, furnizorul trebuie să restituie suma în 5 zile de la emiterea facturii de regularizare.

Cu cât timp înainte trebuie anunțată schimbarea prețului?

Furnizorul trebuie să anunțe modificarea prețului sau a tarifului cu cel puțin 30 de zile înainte să se aplice.

Cât durează schimbarea furnizorului?

Procesul tehnic prin platforma de schimbare a furnizorului se desfășoară în 24 de ore, fără întreruperea alimentării. Înainte de schimbare, verifică în contractul actual dacă există un cost pentru încetarea lui înainte de termen.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Regulamentul ANRE privind furnizarea energiei electrice și Ordinul ANRE nr. 6/2024; OUG nr. 6/2025; paginile ANRE despre factură, drepturile consumatorilor, comparatorul ofertelor, petiții și schimbarea furnizorului; oferta Electrica Furnizare publicată în POSF la 29 octombrie 2026; Comisia Europeană, informațiile despre eticheta energetică.