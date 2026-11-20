Pentru cumpărarea de acțiuni de 1.000 de lei la Bursa de Valori București (BVB), comisionul obișnuit al intermediarului este între 5 și 9 lei în grilele comparate de Ziarul Financiar. Pentru cine investește sume mici, costul nu se oprește neapărat aici: se pot adăuga o taxă la cumpărare și un tarif pentru păstrarea acțiunilor în cont.

Salt Bank, banca digitală din grupul Banca Transilvania, a intrat în sistemul de tranzacționare al BVB la 11 noiembrie 2026. Bursa a anunțat că, între 11 și 27 noiembrie 2026, clienții băncii au comision total zero pentru tranzacțiile făcute direct din aplicație. Oferta are un termen; tariful obișnuit al băncii este separat de ea.

Comparația Ziarului Financiar privește un client nou, cu un cont deschis online, al cărui ordin de cumpărare sau vânzare se execută dintr-o singură dată. Intervalul de 5-9 lei cuprinde comisioanele intermediarilor pentru acțiuni, nu și costul de păstrare a acestora ori impozitul pe un eventual câștig.

Cât costă cumpărarea și vânzarea a câte 1.000 de lei

Grila Salt Bank stabilește pentru acțiuni un comision de 0,25% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 5 lei. Nu există un comision fix separat pe ordin. După ce se termină oferta cu comision zero, se plătesc 5 lei pentru un ordin de 1.000 de lei, atât la cumpărare, cât și la vânzare.

Pentru două ordine executate fiecare dintr-o singură dată, o cumpărare de 1.000 de lei și o vânzare de 1.000 de lei, comisionul Salt Bank este de 10 lei după 27 noiembrie. Anexa băncii indică separat o taxă de 0,06% pentru cumpărarea de acțiuni, la data documentului. La 1.000 de lei, aceasta înseamnă încă 0,60 lei doar la cumpărare, deci 10,60 lei pentru cele două operațiuni în condițiile exemplului, fără costul de păstrare a acțiunilor.

Goldring afișează pentru acțiuni un tarif redus de 0,42% din tranzacție, plus 1,50 lei la prima executare a ordinului. Reducerea cotei de la 0,60% la 0,42% se aplică în primul an al conturilor deschise online. Pentru un ordin de 1.000 de lei executat o singură dată, comisionul redus este de 5,70 lei; pentru două asemenea ordine, unul de cumpărare și unul de vânzare, este de 11,40 lei. Aceasta este numai suma comisioanelor Goldring, nu un cost total cu toate taxele.

Când începe tariful de păstrare a acțiunilor la Salt Bank

Salt Bank nu percepe comision pentru păstrarea acțiunilor în cont până la 31 martie 2027. După această dată, grila prevede 0,019% pe lună din valoarea portofoliului, la care se adaugă TVA. Pentru acțiuni evaluate la 1.000 de lei la sfârșitul lunii, procentul înseamnă 0,19 lei pentru acea lună, înainte de TVA.

Banca calculează și percepe comisionul lunar, în funcție de valoarea portofoliului din ultima zi calendaristică a lunii. Regula sa prevede începerea perceperii cel mai devreme din prima zi a lunii următoare deschiderii contului; pentru perioada gratuită, rămâne valabil termenul de 31 martie 2027.

Potrivit aceleiași anexe, alimentarea contului de tranzacționare, retragerea banilor din el și abonamentul lunar sunt gratuite. Aceste costuri nu înlocuiesc comisionul datorat pentru un ordin după expirarea ofertei.

Ce nu intră în prețul unui ordin cu acțiuni

Suma de 5-9 lei din comparația Ziarului Financiar nu este prețul complet al unei investiții. Cumpărarea și vânzarea sunt operațiuni distincte, iar păstrarea acțiunilor poate avea un tarif separat. Impozitul pe câștig nu este inclus în comparație; el privește câștigul, nu valoarea de 1.000 de lei a ordinului folosit în exemplu.

Tarifele pentru obligațiuni, titluri de stat și tranzacții pe piețe externe au grile separate. Pentru acțiunile de la BVB, următoarea schimbare datată din ofertele prezentate este încheierea comisionului zero la Salt Bank pe 27 noiembrie 2026; gratuitatea păstrării acțiunilor se încheie la 31 martie 2027.