Salariul mediu din serviciile de afaceri este raportat la 14.000 de lei brut, adică suma înainte de taxe, și la circa 8.200 de lei net, suma primită de angajat, în studiul salarial realizat de PwC România pentru Asociația Business Service Leaders (ABSL). Cifrele publicate în noiembrie 2026 le oferă celor care lucrează sau caută un post în domeniu un reper, nu un salariu promis.

La studiul despre salarii și beneficii au participat 41 de companii. Cei aproximativ 280.000 de angajați reprezintă întregul sector, nu numărul persoanelor ale căror salarii au intrat în calculul mediei.

La cine se referă media de 14.000 de lei

Numărul angajaților cuprinși în calculul salarial nu este precizat, iar cifra de 14.000 de lei nu este legată de o lună anume. Ea nu arată cât câștigă fiecare dintre cei 280.000 de oameni din sector și nici cât se plătește pentru un anumit post.

Estimarea de circa 8.200 de lei net nu este o sumă garantată pentru fiecare angajat cu 14.000 de lei brut. Studiul salarial nu detaliază ce plăți intră în media brută și nici calculul folosit pentru suma netă.

Separat de studiul salarial, o analiză a industriei a folosit date de la 61 de companii, cu peste 50.000 de angajați. Aceste cifre descriu analiza sectorului, nu măresc eșantionul de 41 de companii al studiului despre salarii. O altă analiză, realizată de Deloitte România pentru ABSL, evaluează contribuția sectorului la economie la aproximativ 35,5 miliarde de euro, adică 10,3% din valoarea adăugată a economiei.

Față de 2025, media raportată este mai mare cu 940 de lei brut

În raportul publicat de ABSL la 13 noiembrie 2025, media brută era de 13.060 de lei, pe baza datelor de la 70 de companii. Cifra raportată acum, de 14.000 de lei, este cu 940 de lei mai mare. Diferența dintre cele două medii nu este o majorare primită de fiecare angajat: numărul firmelor participante s-a schimbat de la un studiu la altul.

Pentru 2026 este raportată și o creștere medie a salariilor de 6% față de anul anterior. Nu este precizat dacă la calculul acestui procent au fost comparate aceleași firme sau aceleași tipuri de posturi. De aceea, procentul nu poate fi folosit pentru a calcula salariul nou al unei persoane pornind de la venitul ei din 2025.

Media din sector și media pe economie măsoară grupuri diferite

Institutul Național de Statistică a raportat pentru septembrie 2026 un câștig salarial mediu de 9.532 de lei brut și 5.717 lei net pe întreaga economie. Cele două medii arată grupuri diferite: statistica INS privește salariații din economie, iar cifra din serviciile de afaceri provine din studiul la care au participat 41 de companii.

INS calculează media brută folosind sumele plătite din fondul de salarii, din profitul net și din alte fonduri. Exclude plățile compensatorii și anumite drepturi plătite retroactiv. Aceasta este metoda statisticii INS, nu o explicație a felului în care a fost calculată media de 14.000 de lei din studiul sectorial.

Creșterea de 5% pentru 2027 este o estimare

Companiile care au răspuns studiului estimează pentru 2027 o creștere salarială de aproximativ 5%. Procentul nu stabilește salariul pe care îl va primi un angajat anul viitor.

Următoarea publicare a datelor INS despre câștigul salarial mediu este programată pentru 11 decembrie 2026. Ea va actualiza comparația pe economie, nu media salarială a companiilor participante la studiul ABSL.