Pensia ta cumpără mai puțin decât acum doi ani dacă a crescut mai încet decât prețurile, comparând aceeași lună din cei doi ani. Între octombrie 2024 și octombrie 2026, prețurile au crescut cumulat cu aproximativ 17,38%: dacă primeai 2.700 de lei net atunci și primești 3.000 de lei net acum, ți-ar mai trebui aproximativ 169,19 lei pe lună ca să cumperi, în medie, la fel de mult.

Diferența este o măsură a puterii de cumpărare, nu o sumă pe care casa de pensii ți-o datorează. O poți calcula pentru pensia ta cu două taloane și indicii prețurilor publicați de Institutul Național de Statistică (INS).

Ce sume compari de pe taloane

Alege taloane din aceeași lună, de exemplu octombrie 2024 și octombrie 2026. Îți trebuie luna și suma lunară de pe fiecare talon. Nu compara pensia dinainte de rețineri dintr-un talon cu suma rămasă după rețineri din celălalt.

Net cu net: compari banii lunari rămași după rețineri, ca să vezi ce puteai cumpăra din ei.

compari banii lunari rămași după rețineri, ca să vezi ce puteai cumpăra din ei. Brut cu brut: compari pensia înainte de taxe și alte rețineri, ca să vezi cum s-a schimbat dreptul tău de pensie.

Separă de pensia lunară o restanță pentru luni trecute, un ajutor primit o singură dată sau o reținere neobișnuită, cum este o poprire. Notează suma intrată efectiv în cont, dar nu trata o plată excepțională drept pensie pe care o vei primi în fiecare lună.

Taxele pot schimba netul chiar dacă pensia brută nu se schimbă la fel. Pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei lunar, regulile explicate de ANAF pentru veniturile din pensii prevăd o contribuție de sănătate de 10% din partea care depășește 3.000 de lei. Impozitul este 10% din ce rămâne după scăderea acestui prag și a contribuției de sănătate. Pentru o pensie de cel mult 3.000 de lei, nu se datorează aceste două sume din venitul din pensie. Dacă netul și brutul spun povești diferite, uită-te și la rețineri înainte să pui toată diferența pe seama inflației.

Cum găsești scumpirea pentru lunile tale

INS a publicat un indice de 109,76 pentru octombrie 2025 față de octombrie 2024 și un indice de 106,94 pentru octombrie 2026 față de octombrie 2025. Primul arată că prețurile au fost, în medie, cu 9,76% mai mari după un an; al doilea arată o creștere de 6,94% în anul următor.

Pentru alte luni, intră în baza de date TEMPO-Online a INS și caută tabelul IPC102A. Alege categoria TOTAL și lunile de care ai nevoie. Fiecare indice din acest tabel compară prețurile unei luni cu cele din luna precedentă. Ia indicii începând cu luna de după primul talon și terminând cu luna celui de-al doilea talon. Astfel, pentru august-octombrie 2026 alegi indicii din septembrie și octombrie, nu și pe cel din august.

Pașii calculului pentru pensia ta

Alege aceeași lună din cei doi ani și notează aceeași fel de sumă de pe ambele taloane, netă sau brută. Găsește indicii INS pentru intervalul ales. Împarte fiecare indice la 100: 109,76 devine 1,0976, iar 106,94 devine 1,0694. Înmulțește rezultatele între ele. Pentru octombrie 2024-octombrie 2026, factorul este 1,0976 × 1,0694 = 1,17377344. Înmulțește pensia veche cu acest factor. Obții suma care ar fi necesară acum pentru aceeași putere de cumpărare medie. Scade pensia actuală din suma necesară. Un rezultat pozitiv arată câți lei ți-ar mai trebui lunar; unul negativ arată că pensia actuală depășește suma calculată.

În exemplul cu 2.700 de lei net în octombrie 2024, calculul este 2.700 × 1,17377344 = aproximativ 3.169,19 lei net în octombrie 2026. Dacă pensia netă lunară este acum de 3.000 de lei, diferența este de aproximativ 169,19 lei. Primești cu 300 de lei mai mult decât în luna aleasă din 2024, dar majorarea nu a ținut pasul cu prețurile.

Nu aduna cele două rate anuale. 9,76% + 6,94% ar da 16,70%, în locul scumpirii cumulate de aproximativ 17,38%. A doua creștere se aplică prețurilor deja mărite în primul an.

Un calcul pentru alte luni

La o pensie netă de 3.000 de lei în august 2026, de exemplu, alegi din IPC102A indicele pentru septembrie față de august, 100,77, și indicele pentru octombrie față de septembrie, 100,82. Îi transformi în 1,0077 și 1,0082, apoi îi înmulțești: factorul pentru cele două luni este 1,01596314.

Pentru aceeași putere de cumpărare medie în octombrie ar fi fost necesari aproximativ 3.047,89 lei net: 3.000 × 1,01596314. Dacă pensia netă lunară a rămas 3.000 de lei, diferența este de aproximativ 47,89 lei pe lună. În propriul calcul, înlocuiești pensia și lunile din exemplu cu cele de pe taloanele tale.

Poți păstra această fișă pentru orice două luni:

Pensia din prima lună, în lei: _____

Indicii INS din lunile următoare, fiecare împărțit la 100: _____

Factorul obținut prin înmulțirea lor: _____

Pensia veche × factorul, în lei: _____

Suma obținută − pensia din ultima lună, în lei: _____

Întrebări frecvente

Casa de pensii îmi datorează diferența calculată?

Nu. Calculul cu prețurile nu transformă pierderea de putere de cumpărare într-o restanță sau într-un drept automat la majorarea pensiei.

De ce simt că prețurile au crescut mai mult decât arată INS?

Indicele INS este o medie pentru cumpărăturile populației, nu pentru gospodăria ta. Dacă dai o parte mai mare din bani pe produse sau servicii care s-au scumpit mai repede, creșterea resimțită de tine poate fi mai mare.

Pot calcula deja schimbarea până în noiembrie 2026?

La 21 noiembrie 2026, ultima lună cu date complete publicate de INS era octombrie. Datele pentru noiembrie urmau să fie publicate la 14 decembrie 2026.

De ce Eurostat arată alt procent pentru România?

Pentru octombrie 2026, Eurostat a publicat o rată anuală de 7,0%, iar INS una de 6,9%. Eurostat folosește un indicator făcut pentru comparații între țările Uniunii Europene; pentru calculul de aici folosești indicii naționali INS.

Ce fac dacă talonul sau decizia are o sumă greșită?

Poți cere casei teritoriale de pensii să verifice suma și să revizuiască drepturile. Dacă ai primit o decizie cu care nu ești de acord, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Pentru sumele stabilite prin revizuire se aplică, în general, un termen de trei ani; Casa Națională de Pensii Publice arată că acesta nu limitează plata sumelor rămase neplătite dintr-o eroare materială sau de calcul a casei.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, comunicatele despre prețurile din octombrie 2025, septembrie 2026 și octombrie 2026 și tabelul IPC102A; ANAF, explicațiile despre taxarea veniturilor din pensii; Casa Națională de Pensii Publice, explicațiile despre revizuirea și contestarea deciziilor; Eurostat, datele despre inflația din octombrie 2026.