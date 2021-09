Ghid cuprinzător despre alegerea anvelopelor second hand

De fiecare dată când sezonul se schimbă, primul lucru pe care șoferii îl remarcă este reprezentat de necesitatea schimbării anvelopelor. Pe lângă faptul că acest lucru reprezintă un aspect prevăzut în legislația rutieră, acesta ne ajută să ne protejăm familia și persoanele dragi care călătoresc împreună cu noi. În timp ce un set de cauciucuri noi presupune un efort financiar destul de mare pentru multe familii, o soluție des întâlnită este cea a achiziționării unor anvelope second hand. Rămâi alături de noi și descoperă un ghid cuprinzător cu privire la modul în care poți să alegi cele mai bune anvelope second hand, astfel încât să ai parte de rezultatele dorite!

Ce tipuri de anvelope există pe piață?

La orice vulcanizare auto ai merge, vei fi întâmpinat cu diferite tipuri de anvelope pentru mașina ta, respectiv:

Opțiunea de anvelope de vară – ies în evidență prin faptul că sunt mult mai rigide și au un număr mai mic de crestături. Tocmai din acest motiv, sunt special concepute pentru temperaturi ridicate, astfel încât să facă față unui asfalt moale. De cele mai multe ori, prețul unor anvelope de vară este mai mic în comparație cu cel al modelelor de iarnă. O regulă de bază este să schimbi cauciucurile de iarnă cu cele de vară, din primul moment în care temperaturile din termometre cresc peste 7° Celsius;

– ies în evidență prin faptul că sunt mult mai rigide și au un număr mai mic de crestături. Tocmai din acest motiv, sunt special concepute pentru temperaturi ridicate, astfel încât să facă față unui asfalt moale. De cele mai multe ori, prețul unor anvelope de vară este mai mic în comparație cu cel al modelelor de iarnă. O regulă de bază este să schimbi cauciucurile de iarnă cu cele de vară, din primul moment în care temperaturile din termometre cresc peste 7° Celsius; Opțiunea de anvelope de iarnă – se caracterizează printr-un material mai moale, având un număr superior de crestături. Astfel, sunt special concepute pentru a putea fi utilizate la temperaturi scăzute, în momentul în care cauciucul devine mai rigid. Mai mult decât atât, prezintă o aderență îmbunătățită pe drumurile cu zăpadă sau cele care am mult noroi. Cel mai ușor mod de a identifica acest tip de anvelope iarna second hand este să cauți simbolul M.S., M+S sau M&S. De asemenea, cauciucul reprezintă un element specific, respectiv un fulg de nea, un con sau un semn care reprezintă munții. Acest tip de cauciucuri se impune să fie utilizat din primul moment în care temperaturile din termometre scad sub 7° Celsius;

– se caracterizează printr-un material mai moale, având un număr superior de crestături. Astfel, sunt special concepute pentru a putea fi utilizate la temperaturi scăzute, în momentul în care cauciucul devine mai rigid. Mai mult decât atât, prezintă o aderență îmbunătățită pe drumurile cu zăpadă sau cele care am mult noroi. Cel mai ușor mod de a identifica acest tip de anvelope iarna second hand este să cauți simbolul M.S., M+S sau M&S. De asemenea, cauciucul reprezintă un element specific, respectiv un fulg de nea, un con sau un semn care reprezintă munții. Acest tip de cauciucuri se impune să fie utilizat din primul moment în care temperaturile din termometre scad sub 7° Celsius; Opțiunea unor anvelope intermediare – pot fi ușor identificate prin simbolul M.S., M+S sau M&S, cu specificul că acestea nu dispun de un marcaj caracteristic al cauciucurilor de iarnă, respectiv un fulg de nea sau semnul de munți. În materie de utilitate, acest tip de cauciucuri îmbină durabilitatea pe care o au anvelopele de iarnă cu cele de vară. Mai mult decât atât, acestea mai poartă denumirea de anvelope „all season”, întrucât pot fi utilizate pe parcursul tuturor anotimpurilor. Cu toate acestea, este important de precizat faptul că, atunci când sunt utilizate pe timpul verii, acestea generează un nivel de zgomot mai mare.

Ce este indicat să alegi – anvelope second hand sau anvelope noi?

Atunci când ne gândim să schimbăm complet anvelopele mașinii, luăm în considerare, înainte de toate, costul ridicat al acestora. Spre exemplu, costul pe care îl are un set de patru anvelope de 15 toli, special conceputăpentru Logan, însumează 1000 lei. Pentru a reduce aceste costuri destul de ridicate cu ocazia apariției fiecărui sezon nou, te poți orienta către un set de anvelope second hand. O variantă pentru același tip de anvelope, însă second hand, ar avea un preț de doar 600 de lei. Pentru o ofertă personalizată, poți să apelezi la serviciile de vulcanizare, unde să descoperi întocmai care sunt cele mai bune recomandări pentru tine.

Care sunt cele mai importante caracteristici ale unui set de anvelope second hand?

Chiar dacă prețul este factorul după care se orientează cele mai multe persoane, atunci când vine vorba de achiziționarea unor anvelope alte criterii sunt cu mult mai importante. Printre acestea se numără:

Marca anvelopelor – încă de pe acum, este important de precizat faptul că cele mai bune tipuri de anvelope sunt cele realizate sub umbrela următoarelor branduri: Pirelli, Dunlop, Michelin, Bridgestone și altele;

– încă de pe acum, este important de precizat faptul că cele mai bune tipuri de anvelope sunt cele realizate sub umbrela următoarelor branduri: Pirelli, Dunlop, Michelin, Bridgestone și altele; Vechimea pe care o au anvelopele – această caracteristică poate să fie identificată în funcție de data de fabricație. La rândul ei, aceasta este menționată pe partea laterală, având forma unui număr compus din patru cifre. Potrivit specialiștilor, este recomandat ca și corpul principal al anvelopei să nu aibă o vechime mai mare de patru ani;

– această caracteristică poate să fie identificată în funcție de data de fabricație. La rândul ei, aceasta este menționată pe partea laterală, având forma unui număr compus din patru cifre. Potrivit specialiștilor, este recomandat ca și corpul principal al anvelopei să nu aibă o vechime mai mare de patru ani; Dimensiunea acestora – înainte de toate, este esențial să cunoști care sunt dimensiunile anvelopelor. Poți să regăsești acest aspect analizând cu atenție mențiunea de pe partea laterală a cauciucului;

– înainte de toate, este esențial să cunoști care sunt dimensiunile anvelopelor. Poți să regăsești acest aspect analizând cu atenție mențiunea de pe partea laterală a cauciucului; Grosimea lor – în general, grosimea pe care o are un cauciuc de vară nou achiziționat este între 5 și 7 mm. În mod analog, cea recomandată pentru un cauciuc de iarnă variază între 7 și 9 mm.

La ora actuală, orice set de anvelope second hand poate fi achiziționat direct de la vulcanizare sau, după caz, de la marile centre comerciale. De cele mai multe ori, ajungem să facem un compromis optim între calitatea obținută în schimbul prețului pe care îl plătim.